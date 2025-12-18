El Pleno de Sevilla pide abrir el aeropuerto 24 horas para "salvar el escollo" de la conexión con Estados Unidos

La aprobación de una nueva conexión aérea entre Sevilla y Belgrado, prevista para septiembre de 2026, ha impulsado la reivindicación de un funcionamiento continuo del aeropuerto sevillano, iniciativa que reaparece en un contexto de expansión internacional de rutas y creciente interacción logística. Según informó el medio, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla celebró este jueves una sesión ordinaria en la que la propuesta presentada por el Partido Popular (PP) para que el aeródromo permanezca abierto durante las 24 horas recibió el respaldo mayoritario de los grupos municipales. La moción, de acuerdo con la fuente, gira en torno a tres ejes: la mayor afluencia de pasajeros en la terminal, el incremento de operaciones logísticas y la necesidad de facilitar el establecimiento de una línea directa con Estados Unidos.

El portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, defendió ante el Pleno que esta ampliación horaria resulta un requisito para concretar la ansiada ruta directa con el país norteamericano, según publicó la fuente. Bueno insistió en la importancia de “salvar el escollo” operativo, aludiendo a las barreras que impiden a Sevilla competir en conectividad internacional con otras ciudades. Mencionó que, tras la firma de un protocolo con representantes empresariales, el gobierno municipal considera que derribar estos límites posicionará al aeropuerto como punto estratégico para enlaces transatlánticos. El medio agregó que Bueno destacó algunos indicadores que sostienen estos argumentos: durante el último año, el aeropuerto sumó más de un millón de pasajeros respecto al ejercicio previo, y el volumen de carga alcanzó los 11 millones de kilos anuales. Añadió que estos resultados se lograron a pesar de la restricción horaria, lo que, a juicio del PP, subraya el potencial de crecimiento si la terminal adoptara un régimen ininterrumpido.

El documento debatido en el Pleno señala que la limitación del horario actual dificulta la planificación de rutas chárter, restringe la llegada de nuevas aerolíneas y rutas, y condiciona la recepción de vuelos de emergencia, sanitarios y de mantenimiento, según detalló el medio. Además, la moción insta a Aena y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a adaptar el régimen operativo del aeropuerto sevillano para que funcione las 24 horas. Para ello, reclama un informe técnico actualizado que estudie la viabilidad de la medida desde la perspectiva de personal, operaciones de seguridad y navegación aérea, con el objetivo de diseñar una transición segura y eficiente hacia el funcionamiento ininterrumpido.

El respaldo a la medida se extendió más allá del PP. Francisco Páez, concejal socialista, avaló la iniciativa e instó al consistorio a exigir a la Junta de Andalucía no solo la implementación de esta medida sino también la puesta en marcha de proyectos paralelos que mejoren la infraestructura estratégica, como la ampliación horaria del metro. De acuerdo con lo reportado por el medio, Vox también mostró su apoyo a la propuesta e introdujo la perspectiva del turismo internacional, argumentando que la continuidad operativa abriría las puertas a un mayor flujo de visitantes y fortalecería el atractivo de la ciudad para el sector turístico. A su vez, la formación criticó al Ministerio de Transportes por mantener en funcionamiento permanente el aeropuerto de Málaga mientras Sevilla carece de ese régimen, responsabilizando al actual ministro, Óscar Puente, por la diferencia de trato.

Durante el debate surgieron referencias a experiencias pasadas: Ismael Sánchez, en representación de Podemos e Izquierda Unida, recordó que en el pasado existió la posibilidad de una conexión aérea entre Sevilla y Nueva York. Sin embargo, sostuvo que la ruta fue desviada a Málaga con el consentimiento de la Junta de Andalucía, cuestionando si la moción responde a prioridades técnicas u obedece principalmente a intereses políticos. A su vez, subrayó que la infraestructura sevillana ya ha funcionado de forma ininterrumpida en ocasiones especiales, lo que, en su opinión, sugiere que el impulso permanente no es una demanda constante del sector aéreo, sino una estrategia de confrontación política.

La propuesta aprobada refleja las expectativas de múltiples sectores locales, según consignó el medio, en busca de un aeropuerto que adapte sus servicios a nuevas necesidades de pasajeros y mercancías, alineando su modelo operativo con el de otras terminales del territorio nacional. Entre los retos que implica la transición, el Ayuntamiento de Sevilla identifica la actualización de procedimientos de seguridad, la reorganización de los recursos humanos y la garantía de que los servicios de navegación aérea sostengan la operación durante toda la jornada, aspectos que se evaluarán en el informe técnico solicitado. El Gobierno local ha reiterado que esta transformación es prioritaria para reforzar la competitividad de la infraestructura y maximizar el potencial logístico y económico de la ciudad.