El Girona aprueba un presupuesto de 75 millones para la temporada 2025/26

El traspaso de Ladislav Krejci al Wolverhampton, anunciado como factor clave para incrementar en el próximo mercado de invierno el actual límite salarial del Girona a 75 millones de euros, constituye uno de los movimientos más relevantes en las finanzas del club de cara a la temporada 2025/26. Esta operación, junto con otras fuentes de ingresos, ha cobrado importancia dentro del nuevo plan financiero del Girona FC, según informó el propio club en un comunicado difundido tras la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el jueves.

De acuerdo con la información publicada por el Girona FC, la entidad catalana ratificó un presupuesto para la temporada 2025/26 de 75 millones de euros, lo que representa una reducción significativa de 35 millones respecto al ejercicio anterior. Esta disminución obedece principalmente al descenso de los ingresos provenientes de los derechos televisivos vinculados a la participación en la Liga de Campeones. Según detalló el club, la drástica disminución de estos ingresos se sitúa en torno a los 30 millones de euros en comparación con la campaña previa.

Durante la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en Girona, también se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024/25, que arrojaron un beneficio neto récord de 16,5 millones de euros. Aunque esta cifra supone un saldo histórico para la entidad, quedó 3,1 millones por debajo de lo proyectado inicialmente debido, según explicó el club, a que los resultados deportivos en LaLiga y la UEFA Champions League estuvieron por debajo de las expectativas.

El Girona FC, según expuso en su balance, reconoció que los menores ingresos por competición europea afectan directamente a su capacidad presupuestaria. Pese a ese ajuste, la directiva subrayó el logro de varios indicadores económicos positivos. Entre ellos sobresale el aumento en la cifra de abonados, que ha alcanzado el máximo histórico de 9.800 personas para la temporada 2025/26. También la venta total de las localidades VIP contribuye a reforzar la estabilidad financiera del club.

Según reportó la entidad a través de su comunicado, existe además una expectativa de crecimiento del 8 por ciento en los ingresos derivados de patrocinios para el próximo ejercicio en comparación con la temporada previa. Este apartado ha sido una de las líneas de trabajo prioritarias para la dirección, que ha destacado la consolidación comercial de la tienda oficial ubicada en el centro de la ciudad de Girona. El club añadió que mantiene esfuerzos para ampliar su oferta en comercio electrónico, con el objetivo de diversificar y fortalecer su presencia en el mercado.

Otro de los recursos fundamentales incluidos en el balance es la obtención de ingresos por transferencias de jugadores. La dirección mencionó de manera específica el caso del central Ladislav Krejci y su cesión con opción de compra al Wolverhampton, ya que esta operación servirá para aumentar la capacidad de gasto del club en relación al límite salarial impuesto por LaLiga.

Según el club, pese al avance en distintas partidas de ingresos, el ejercicio económico de la temporada 2025/26 está proyectado para cerrarse con pérdidas cercanas al millón de euros. El Girona FC justificó esta previsión negativa por la reducción de ingresos ligados a la presencia internacional, si bien recalcó que la tendencia al alza en patrocinios, abonos y ventas minoristas permite encarar el futuro con herramientas para equilibrar las cuentas.

El medio club detalló que durante la Junta General de Accionistas estuvieron presentes, directamente o mediante representación, las principales sociedades accionistas: City Football Group (Midco) Ltd., MC Girona LLC, Montilivi LTD y Joaquim Boadas de Quintana. En conjunto, estos accionistas representan el 99,2276 por ciento del capital social del club, lo que otorgó legitimidad suficiente a las decisiones adoptadas en la sesión.

En cuanto a la evolución deportiva, el medio señaló que la entidad experimentó un desempeño inferior al previsto tanto en el campeonato nacional como en la Liga de Campeones, motivo por el cual los números finales de la temporada 2024/25 no alcanzaron las cifras originalmente planteadas en el presupuesto anterior. Pese a ello, la directiva puso en relieve la gestión eficaz que ha permitido obtener un superávit considerable y sentar las bases para afrontar la siguiente temporada, aun dentro de un contexto con menores ingresos televisivos.

El Girona FC concluyó en su nota que sigue implementando medidas para fortalecer sus líneas de ingresos, mejorar su oferta comercial y aprovechar la presencia de los socios y patrocinadores. Las decisiones adoptadas en la asamblea pretenden asegurar la viabilidad del club y mantener la estabilidad financiera en el contexto actual, que presenta desafíos derivados de la caída en los ingresos por competiciones internacionales.