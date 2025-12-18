El central francés Clément Lenglet sufre un esguince de alto grado en su rodilla derecha

La presencia de dos centrales disponibles, David Hancko y Robin Le Normand, marca la actual coyuntura defensiva del Atlético de Madrid ante el próximo encuentro frente al Girona. Esta circunstancia deriva tanto de la lesión confirmada de Clément Lenglet como de la baja simultánea de José María Giménez, lo que reduce sensiblemente las alternativas del técnico Diego Simeone para la zaga central en los inminentes duelos clave, según consignó la prensa deportiva española tras información suministrada por los servicios médicos del club.

De acuerdo con los resultados de las pruebas médicas realizadas el jueves, Clément Lenglet presenta un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El propio Atlético de Madrid comunicó que la lesión no involucra daños adicionales en la articulación afectada, pero mantiene al jugador a expensas de su evolución para definir posibles retornos a la competición. Esta baja implicará su ausencia ante el Girona en Montilivi, choque planteado como uno de los retos trascendentes en las aspiraciones del equipo en LaLiga, según detalló el medio que difundió el parte médico.

La lesión se manifestó apenas diez minutos después de haber iniciado el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Atlético Baleares. Tal como publicó la prensa especializada, Lenglet debió abandonar el campo en el arranque del encuentro, dejando un vacío inmediato en la planificación defensiva del entrenador rojiblanco. Luego, el diagnóstico certificado dejó en suspenso su participación para los siguientes compromisos relevantes, en particular la Supercopa de España cuyo cruce de semifinales ante el Real Madrid está previsto para el 8 de enero, y el enfrentamiento liguero frente a la Real Sociedad.

Según describió el mismo medio citando las fuentes médicas del Atlético, la gravedad de la lesión sitúa a Lenglet como una duda significativa en la lista de convocados para esos compromisos. El tiempo de recuperación dependerá de la respuesta física del jugador en las próximas semanas, sin que todavía sea posible determinar una fecha concreta para su regreso a la actividad, conforme reportó el club.

En este contexto, la ausencia de Lenglet se suma a la de José María Giménez, quien tampoco se encuentra disponible a raíz de problemas físicos. De este modo, la plantilla colchonera queda con opciones defensivas limitadas y con solo dos centrales a plena disposición, lo que condiciona el esquema táctico de Diego Simeone para los compromisos simultáneos de LaLiga y las competiciones nacionales, puntualizó el medio que sigue de cerca la actualidad rojiblanca.

La situación obliga al cuerpo técnico a manejar con especial atención la rotación y gestión del esfuerzo en los partidos venideros, ya que cada ausencia en la defensa puede impactar en el rendimiento global del equipo durante un tramo de máxima exigencia competitiva. La plantilla, planteada con un equilibrio entre experiencia e incorporaciones recientes, deberá adaptarse a la coyuntura hasta que el personal sanitario del club entregue nuevos informes sobre la evolución física de los jugadores actualmente lesionados, tal como indicó el Atlético a los medios especializados.

En lo inmediato, la recuperación de Clément Lenglet se ha convertido en una prioridad para la estructura médica del club, que continuará evaluando el proceso de rehabilitación y aportará actualizaciones sobre la capacidad del jugador para reincorporarse a la rutina competitiva. Mientras dura la ausencia de Lenglet, el técnico rojiblanco deberá ajustar la defensa central con los recursos disponibles, en una fase del calendario caracterizada por la densidad de partidos y la importancia de no ceder puntos en los distintos torneos en curso, según trasladó el medio tras recabar las declaraciones institucionales y reportes médicos relacionados.