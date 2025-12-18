Agencias

EEUU aprueba una venta de armas a Taiwán por más de 9.000 millones de euros

El Gobierno estadounidense ha aprobado este miércoles una nueva operación de venta de armas a Taiwán por valor de unos 11.000 millones de dólares (algo más de 9.300 millones de euros) para ayudar a "mejorar la seguridad" de la isla y con vistas a "mantener el equilibrio militar" en la región.

Así lo ha anunciado la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa de Estados Unidos (DSCA, por sus siglas en inglés) en ocho comunicados separados en los que detalla la venta, que incluye 60 obuses autopropulsados y equipo relacionado por unos 4.030 millones de dólares (3.430 millones de euros).

El paquete también contempla la venta de 82 sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (M142 HIMARS, por sus siglas en inglés) por 4.050 millones de dólares (3.447 millones de euros) y, por 1.010 millones de dólares (casi 860 millones de euros), software, equipamiento y servicios para redes de misiones tácticas.

La DSCA ha asegurado que esta operación "ayudará a mantener la estabilidad política, el equilibrio militar y el progreso económico en la región" y ha incidido en que "mejorará la capacidad del destinatario para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, al reforzar la autodefensa de sus fuerzas".

El anuncio se produce después de que las autoridades taiwanesas hayan hecho pública su intención de gastar 40.000 millones de dólares adicionales (algo más de 34.000 millones de euros) en fines militares entre 2026 y 2033, si bien la oposición en el Congreso bloqueó ese plan a principios de este mes.

La medida llega además en pleno aumento de la tensión entre China y Taiwán, un asunto que ha salpicado incluso a Japón, que ya ha amenazado con responder en caso de que la isla sufra una invasión militar. El Ejército chino, por su parte, sigue realizando misiones y maniobras militares regulares en las inmediaciones, un acto simbólico con el que busca mantener la presión sobre Taipéi.

