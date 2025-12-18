Dabiz Muñoz se cuela en 'El Hormiguero' y sorprende a Cristina Pedroche arrodillándose para pedirle matrimonio

Contando los días para retransmitir un año más (¡y ya van 12!) las Campanadas en Atresmedia desde la Puerta del Sol junto al chef Alberto Chicote, Cristina Pedroche ha cumplido con otra 'tradición': visitar 'El Hormiguero' para adelantar algunos detalles del look con el que intentará volver a dejar sin palabras a los telespectadores.

Sin embargo, la sorprendida ha sido ella, ya que su marido Dabiz Muñoz ha irrumpido en el plató de Pablo Motos para promocionar los nuevos roscones que ha creado para esta Navidad, y no ha dudado en arrodillarse de modo espontáneo después de ponerle un 'anillo' en el dedo para pedirle que se vuelva a casar con él, ya que su primer 'sí quiero' -por lo civil- tuvo lugar en 2015 en su casa, ante notario, en chándal y zapatillas, y sus padres como únicos invitados.

Todo ha empezado porque Cristina, con una gran sonrisa tras probar el dulce aplaudió a su amor exclamando "marido, está exquisito. Porque ya estoy casada contigo, que si no me casaría otra vez. ¡Que me quiero casar otra vez!". "¿Cuántas veces quieres que nos casemos? Si lo sé te hubiera traído un anillo", ha contestado el chef antes de arrodillarse, sacar una la sorpresa que viene en el roscón y ponérselo como si fuese una alianza. "Pedroche, ¿te quieres casar conmigo?", ha preguntado. Como toda respuesta, el besazo de película que le ha dado la presentadora.

"Es mi persona. Amo lo más grande a mis hijos -Laia (2) e Isai (que nació el pasado julio)-, pero mi persona es él. Cuando mis hijos se vayan y hagan su vida, quien quiero que está a mi lado toda la vida es Dabiz, mi marido. Le amo por encima de todo", ha confesado.

PEDROCHE DA ALGUNOS DETALLES DE SU LOOK PARA LAS CAMPANADAS

Tras esta petición de mano, Cristina ha dejado algunas pinceladas del que promete convertirse en su looks más sorprendente en las Campanadas (y eso que no lo tiene fácil después de haberse vestido de paloma de la paz, insecto futurista, ninfa acuática, edredón humano, o con gotas de su propia leche materna), ya que este año es como si se "cerrase un círculo" al ser el 12º año que despide el año en Atresmedia, como las 12 uvas que nos tomamos, o los 12 meses que tiene el año.

"Es el año que más me ha costado. Josie tenía claro qué tenía que hacer este año y me lo empezó a decir desde febrero. Yo le dije que no me veía preparada para esto, estaba embarazada, no tenía sentido... Me dejó que diera a luz y en agosto empezó la guerra", ha revelado, admitiendo que el estilista la convenció diciéndole "nunca se sabe si vas a volver a dar las Campanadas o no, puede que sea de las últimas".

Y aunque no quiere hacer "spoilers", sí ha asegurado que su look "rompe con todo lo pasado, y lo que voy a construir es una cosa distinta. La gente va a decir: ¡Guau ¡Cómo se ha atrevido!. Voy a romper con todo porque se rompe el ciclo".

Jugando al misterio ha seguido revelando algunos detalles en clave misteriosa y ha confesado que se trata de un diseño sexy, que no lleva pilas ni energía, y que no aguanta un año en el armario, dejando en el aire si es porque es biodegradable o por cerrar precisamente ese círculo que comenzó en 2014. Y, por último, ha admitido que mientras lo lleve puesto lo mejor será no ir al baño: "Es como si fuera mi mascletá. Por si es mi último año quiero poder decir que lo he dado todo hasta el final".