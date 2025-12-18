Agencias

Charly, el marido de Lydia Lozano, recibe el alta tras más de dos meses hospitalizado. Las lágrimas de la colaboradora

Guardar

Lydia Lozano ha vivido en los últimos meses los momentos más duros y complicados de su vida. Su marido desde hace casi cuatro décadas, Charly, era ingresado en un hospital de la capital hace más de dos meses para ser intervenido de una lesión en la espalda. Sin embargo, lo que parecía una intervención sencilla se complicaba después de contraer varias baterias que afectaron a sus órganos vitales y por las que tuvo que ser intervenido de urgencia del corazón, llegando a temerse incluso por su vida.

Tras varias semanas alejada de los platós, la popular colaboradora reaparecía en '¡De Viernes!' y, destrozada, se sinceraba sobre el delicado trance que estaba atravesando el amor de su vida, al que conoció a mediados de los 80 y del que nunca se ha separado. "Es un jabato. Si me hicieran a mí tantas cosas no las aguantaría" confesaba rota en lágrimas, reconociendo su miedo y su preocupación ante una lentísima recuperación en la que no se apreciaban avances significativos.

En todo este tiempo Lydia ha estado al pie del cañón y no se ha separado en ningún momento de Charly, siendo diarias sus visitas al hospital incluso cuando estuvo enferma de gripe (manteniendo las distancias con su marido y llevando mascarilla), y sacando fuerzas de flaqueza para cumplir con sus compromisos profesionales y atender con la amabilidad que la caracteriza a la prensa dando puntualmente el parte médico del arquitecto.

El último el pasado viernes cuando, coincidiendo con su 65 cumpleaños, la tertuliana confesaba que su único deseo y el mejor regalo sería que Charly volviese a casa "por Navidad" tras experimentar una ligera mejoría. "Sólo pido pasar la Nochebuena en casa con él. No quiero nada. Y salud para él, que lo ha pasado muy mal y lo está pasando él, solo pido salud para él", pedía rota en llanto.

Y su deseo se ha cumplido, ya que este jueves el arquitecto ha recibido el alta tras más de dos meses ingresado en un hospital madrileño. Debido a que todavía está muy débil tras su larga hospitalización, el marido de Lydia ha llegado a su casa en ambulancia, siendo la colaboradora la encargada de recibirlo a las puertas emocinadísima y sin poder contener las lágrimas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La AESAF ve "un grave perjuicio para reputación de árbitros y del fútbol" las acusaciones de Florentino Pérez

AESAF rechaza tajantemente los señalamientos del presidente del Real Madrid y advierte que actos y declaraciones sin fundamentos afectan la imparcialidad en la competición, generan violencia y deterioran tanto la confianza social como el respeto institucional hacia los colegiados

La AESAF ve "un grave

Kast desdeña las advertencias de Maduro sobre los migrantes venezolanos en Chile: "Me tiene sin cuidado"

La tensión entre Santiago y Caracas escala luego de que el presidente electo chileno descartara las advertencias emitidas desde Venezuela sobre la protección de su diáspora en el país ante la inminente implementación de nuevas restricciones fronterizas y expulsiones

Kast desdeña las advertencias de

Ganadores del Sájarov reivindican el periodismo libre frente a deriva autoritaria en Bielorrusia y Georgia

Durante la ceremonia del Premio Sájarov 2025 en Bruselas, familiares de periodistas encarcelados advirtieron sobre el aumento de la represión y la influencia rusa en Europa del Este, reclamando protección de derechos fundamentales y acciones contundentes por parte de la Unión Europea

Ganadores del Sájarov reivindican el

Marcus Rashford pide sitio en el Barça de Flick a base de goles y asistencias

Marcus Rashford pide sitio en

El superávit comercial de la eurozona se duplica en octubre, hasta los 18.400 millones de euros

Las ventas externas de la zona euro aumentaron, mientras que las compras al exterior descendieron, alcanzando un saldo récord según Eurostat, que señala el papel clave de Reino Unido, Suiza y Estados Unidos en el desempeño comercial del bloque

El superávit comercial de la