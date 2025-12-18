Carlos Sainz: "Es un Dakar muy equilibrado, pero me preocupan esas etapas largas del Dakar, "

El calendario de pruebas y preparación definido por Carlos Sainz antes del Dakar 2026 refleja el nivel de exigencia que afrontan los competidores ante las nuevas etapas maratón, en las que no contarán con asistencia mecánica al final de cada jornada. Según detalló el propio Sainz en la presentación oficial del Ford Raptor T1+ número 225 en Madrid, la modalidad obliga a pasar noches sin apoyo técnico, con la única provisión de una tienda de campaña y raciones alimenticias. Bajo estas condiciones, el piloto español subrayó que su equipo deberá hacerse cargo de la revisión completa del vehículo y el reabastecimiento de combustible al término de los tramos, incrementando tanto la dificultad estratégica como la presión sobre la fiabilidad del coche.

La información proporcionada por el medio relata que Sainz identificó las etapas largas, con días que incluyen más de 400 kilómetros cronometrados, como uno de los principales retos en la próxima edición del rally que partirá en Arabia Saudí el 3 de enero de 2026. Sainz manifestó su inquietud ante la posibilidad de que, cuanto más tiempo pasen los equipos en las rutas alejadas, más aumentan las opciones de enfrentar problemas que pueden comprometer la continuidad en la competencia. Sin embargo, el piloto destacó que cuenta con un vehículo altamente competitivo, definido por sus propias palabras como un “cochazo”. Añadió que el Ford preparado para este Dakar incorpora una suspensión renovada y polivalente, resultado de la experiencia acumulada en pruebas previas.

Según consignó el medio, el madrileño recordó que la edición anterior no ofreció la oportunidad de extraer mucho aprendizaje sobre el rendimiento del coche, dado que un vuelco a solo 30 km/h provocó el abandono prematuro. A pesar de ello, Sainz remarcó que ese hecho permitió al equipo identificar áreas clave de mejora para la presente temporada. Explicó que el Ford Raptor T1+ usado este año incorpora diversas novedades técnicas: una reducción de 50 kilos respecto al peso anterior, un nuevo capó dotado de luces traseras, parabrisas de lexan y una suspensión más ligera, lo que contribuye a rebajar también el centro de gravedad y a mejorar el rendimiento manteniendo los estándares de fiabilidad exigidos por la prueba.

El medio citó las palabras de Sainz, quien indicó que las mejoras introducidas son sutiles, pero relevantes en un contexto competitivo donde la igualdad de fuerzas entre equipos hace que cualquier pequeño ajuste pueda marcar la diferencia. Sainz declaró que actualmente el nivel general de los participantes es tan alto que cada detalle cuenta, y pronosticó que llegarán a la última semana cuatro o cinco pilotos con opciones reales de coronarse campeones.

Además de los cambios técnicos, la preparación intensiva sobresale como elemento clave en la aproximación al Dakar. Sainz destacó que, tras la corta experiencia del año anterior, acumularon este año 10.000 kilómetros de pruebas, un volumen inédito en su trayectoria de preparación. Dicha preparación se dividió entre eventos como el Rally de Sudáfrica y el Rally de Portugal, elegidos precisamente para sumar kilómetros y perfeccionar el rendimiento junto a su copiloto Lucas Cruz. Sainz puntualizó que, si bien un accidente en Portugal debido a una piedra oculta le privó de alcanzar la meta, la experiencia proporcionó valiosos aprendizajes para afinar la estrategia en rutas desconocidas.

La mala fortuna también se extendió al Rally de Marruecos, donde, según indicó el piloto, un problema mecánico obligó a desmontar completamente el coche. Sainz expuso que este imprevisto resultó útil: enfrentaron el contratiempo antes del inicio del Dakar y lo resolvieron en condiciones de prueba, en vez de abandonar una vez iniciado el rally principal. El piloto insistió en que experiencias de este tipo fortalecen la determinación del equipo y refuerzan la actitud positiva con la que afrontan cada nuevo reto en la carrera.

Según reportó el mismo medio, otro de los elementos distintivos de la edición 2026 será la inclusión de dos etapas maratón consecutivas, sin presencia de motocicletas liderando el recorrido. Sainz señaló que los pilotos que abran la ruta se verán expuestos a mayores dificultades de navegación y es probable que pierdan tiempo frente al resto del pelotón. Por tal motivo, solicitaron a la organización que las dos etapas maratón sean consecutivas, para permitir que los primeros puedan recuperar posiciones al día siguiente, equilibrando las opciones estratégicas.

Lucas Cruz, copiloto de Sainz, añadió que la estrategia adoptada por el equipo en los días previos a esas etapas resultará determinante, dado que el orden de llegada condicionará el desempeño y las posibilidades de recuperación en el tramo siguiente. Sainz reforzó que, a pesar del aumento en el número de candidatos a la victoria, el planteamiento general y la actitud del equipo no variarán. Considera que la competencia presenta actualmente un panorama de igualdad desconocido en el pasado, incrementando la exigencia a nivel técnico y humano.

En la presentación oficial del equipo, Sainz abordó su perspectiva respecto a su carrera profesional y su futuro como piloto. El español declaró que con 63 años siente que ha “ganado el derecho a correr hasta cuando él quiera” y que pretende decidir personalmente cuándo retirarse. Relató que, al finalizar cada Dakar, valora su desempeño y motivación antes de tomar decisiones sobre su continuidad. El piloto expresó que la posibilidad de que su hijo, el también piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz, tome el relevo en el Dakar, le parece inviable en el corto plazo, pues estima que la carrera de su hijo en la Fórmula 1 aún tiene margen para continuar.

En cuanto a los planes a futuro de la marca Ford en el rally, Sainz reconoció que por el momento “no” conoce los proyectos a largo plazo de la marca norteamericana en la disciplina. El equipo directivo de Ford España, encabezado por su presidente Jesús Alonso, trasladó su respaldo durante la presentación, expresando satisfacción y confianza en la dupla formada por Carlos Sainz y Lucas Cruz de cara a la exigente próxima edición del Dakar.