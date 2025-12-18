Agencias

Autoridades en Massachusetts continúan búsqueda de asesino del profesor del MIT

Nueva York, 17 dic (EFE).- Las autoridades en Massachusetts buscan al autor del asesinato del premiado profesor y director del Centro Fusión y Ciencia del Plasma del Instituto Tecnológico (MIT), Nuno Loureiro, quien murió el martes en un hospital tras ser baleado el día antes en su hogar.

"Se trata de una investigación de homicidio activa y en curso", ha dicho la Fiscalía del Distrito de Norfolk.

Loureiro, de 47 años y que desde 2016 enseñaba en el Departamento de Ciencia e Ingeniería Nuclear del MIT fue hallado herido de bala el lunes en la noche en su hogar cerca de Boston, señalan los medios locales.

La policía respondió a las 8:30 de la noche, hora local (01:30GMT) a una llamada sobre disparos y hallaron al científico herido, quien fue trasladado a un hospital en Boston, donde falleció la mañana del martes.

Un vecino indicó a la cadena CBS que escuchó "tres golpes fuertes" el lunes por la noche y pensó que alguien en el edificio de apartamentos estaba pateando una puerta.

De acuerdo con la información que ha trascendido, el portugués tenía tres hijos con su esposa Ines, cuyas edades fluctúan desde la escuela primaria hasta la universidad.

Casado y natural de Portugal, hizo su maestría en Física en el Instituto Superior Técnico de Lisboa en el 2000 y su doctorado en esa rama en el Imperial College en el Reino Unido en 2005.

En 2015 recibió el premio Thomas H. Stix por sus destacadas contribuciones iniciales a la investigación en física del plasma (Sociedad Estadounidense de Física), entre otros reconocimientos en 2017, según su biografía en la página del Departamento de Física.

La investigación de Loureiro en el MIT hizo avanzar la comprensión de los científicos sobre el comportamiento del plasma, incluida la turbulencia, y descubrió la física detrás de fenómenos astronómicos como las erupciones solares, indicó la presidenta del MIT, Sally Kornbluth, en un comunicado el martes al personal y estudiantes en la que informó de la muerte de profesor.

Recordó que Loureiro fue nombrado para dirigir el Centro de Fusión y Ciencia del Plasma en 2024, "aunque sus contribuciones a la ciencia y la ingeniería de la fusión comenzaron mucho antes".

El jefe del Departamento de Física, Deepto Chakrabarty, destacó por su parte en el comunicado conjunto que el trabajo reciente de Loureiro sobre algoritmos de computación cuántica para simulaciones de física de plasma "fue una nueva dirección científica particularmente emocionante".

La muerte del profesor ocurrió en momentos en que las autoridades buscan por quinto día consecutivo al autor de un tiroteo en la Universidad Brown, en Rhode Island, que dejó dos muertos y ocho heridos, que tampoco ha sido detenido. Dos de los heridos ya han salido del hospital mientras las autoridades continúan divulgando nuevas imágenes del pistolero.

De acuerdo con la policía, no hay conexión entre ambos incidentes, destacan los medios. EFE

