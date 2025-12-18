Agencias

Alemania disparará sus emisiones de deuda a un nuevo récord en 2026, con 512.000 millones

El Gobierno alemán aumentará sustancialmente su recurso a los mercados en 2026, cuando la emisión de deuda alcanzará los 512.000 millones de euros, una cifra un 20% mayor que la de 2025 y que supera el anterior máximo histórico de 2023 ante las necesidades de financiación de Berlín para impulsar el gasto militar y en infraestructuras.

Según el plan de emisiones para el próximo año, anunciado este jueves por la Agencia Federal de Finanzas, Alemania emitirá bonos por importe de 318.000 millones de euros y unos 176.000 millones en letras (Bubills). La agencia alemana prevé también la emisión en 2026 de entre 16.000 y 19.000 millones de euros en bonos verdes.

En concreto, el Tesoro germano tiene previsto emitir a lo largo del próximo año 92.000 millones de euros en bonos a 2 años (Schatz), así como 73.000 millones en bonos a 5 años (Bobl) y 22.000 millones en deuda a 7 años, mientras que emitirá 82.000 millones en bonos a 10 años (Bund).

A más largo plazo, en respuesta a la demanda el Gobierno Federal emitirá un bono a 20 años por primera vez en 2026, que será colocado mediante sindicación, mientras que, en las subastas, los bonos federales a 15 y 20 años se combinarán en un solo segmento y se prevé financiar un total de 20.000 millones de euros. Asimismo, para los bonos federales en circulación a 30 años, se programa una subasta mensual, excepto en diciembre, con la previsión de colocar 29.000 millones de euros.

