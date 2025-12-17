Ucrania advierte a líderes africanos de que Rusia ofrecerá falsas becas de estudio para reclutar en sus países

El Gobierno de Ucrania ha advertido este miércoles a sus homólogos africanos que persigan las campañas de reclutamiento de Rusia dentro de sus fronteras, camufladas de supuestas becas de estudios. "Nadie debería ser tan ingenuo como para creer que se trata de educación", ha señalado la cartera de Asuntos Exteriores.

"Rusia aumentará drásticamente las becas para estudiantes africanos durante el próximo año académico", ha advertido el portavoz ucraniano de Asuntos Exteriores, Heorhi Tiji, en un mensaje en X ilustrado con las portadas de algunos diarios del continente en el que se denuncian estas iniciativas reclutamiento.

Tiji ha reclamado a los gobiernos africanos, pero también a los medios de comunicación de estos países, que tomen "medidas contundentes" para detener este tipo de programas con los que Moscú "atrae a jóvenes de todo el continente a su guerra ilegal de agresión contra Ucrania".

"Para combatir el reclutamiento del Gobierno ruso, se requieren contramedidas como advertencias oficiales de concienciación a los ciudadanos, así como acciones legales para revelar e interrumpir los programas de reclutamiento y exigir cuentas a los responsables", ha propuesto el portavoz ucraniano.

Las autoridades ucranianas sostienen que unos 1.400 ciudadanos de diversos países africanos combaten actualmente del lado ruso. Un fenómeno este de los voluntarios y los mercenarios del que también saca rédito Kiev, por otra parte.

En las últimas semanas, esta cuestión volvió a ponerse de actualidad después de que una quincena de ciudadanos sudafricanos, supuestamente reclutados con engaños por Rusia para combatir en el Donbás, reclamaron ayuda al Gobierno de su país.

En ese mismo país, la hija del expresidente Jacob Zuma, Duduzile Zuma, dimitió como diputada a finales de noviembre tras destaparse que había participado en el reclutamiento de mercenarios de Sudáfrica y Botsuana para el Ejército ruso.