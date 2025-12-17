Petrobras compra el 49% de filiales de Lightsource bp en Brasil para impulsar proyectos de energía renovable

La petrolera brasileña Petrobras ha adquirido el 49,99% de las filiales de Lightsource bp en Brasil con el objetivo de desarrollar proyectos de energía renovable 'onshore' en este país.

La asociación se estructurará como una empresa conjunta, con gestión compartida entre Petrobras y Lightsource bp, según ha informado la compañía en un comunicado.

A través de esta alianza, Lightsource bp contribuirá con un 'pipeline' de 1-1,5 gigavatios (GW) de proyectos en fases más avanzadas de desarrollo, así como con otros proyectos en curso en Brasil. En su cartera se incluye el parque solar de Milagres (Ceará), en funcionamiento desde 2023 con 212 megavatios pico (MWp) de capacidad instalada.

El cierre de la operación está sujeto a las aprobaciones pertinentes, incluidas las de los organismos reguladores competentes.

Petrobras afianza con esta operación su presencia en el segmento de la generación de la energía solar en Brasil, un compromiso incluido en su Plan de Negocios 2026-2030 que se alinea con la diversificación de su cartera