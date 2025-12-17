Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, Campeones del Mundo de dobles para la ITF

La Federación Internacional de Tenis (ITF) destacó que jamás se había registrado previamente una dupla integrada por representantes de España y Argentina que alcanzara la máxima distinción anual en dobles masculinos. Esta referencia al hito histórico fue confirmada tras la designación de Marcel Granollers y Horacio Zeballos como Campeones del Mundo de dobles de la temporada 2025, como publicó la ITF en su comunicado oficial, donde remarcó el avance para ambos países.

De acuerdo con la información difundida por la ITF, Granollers y Zeballos forjaron su candidatura al encabezar los torneos de más peso en el circuito, conquistando Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos en la temporada 2025. Esta sumatoria de éxitos fue el factor decisivo para que la federación internacional les otorgara el reconocimiento, que se sustenta en el rendimiento acumulado durante el año y los triunfos en los principales Grand Slam, así como su consolidación en las citas de mayor trascendencia del tenis profesional.

El medio consignó que los logros de la pareja hispano-argentina no solo redefinen los registros del circuito de dobles, sino que establecen un precedente sin antecedentes en la historia del tenis español y argentino. Durante la temporada 2025, los dos deportistas se convirtieron en una de las duplas más consistentes del panorama internacional, alzándose como referencia en la modalidad masculina y posicionándose como líderes en la disciplina según detalló la propia ITF.

Al presentar a Granollers y Zeballos como Campeones del Mundo, la ITF explicó que su decisión se basa, además de en el rendimiento en Grand Slam, en los resultados obtenidos en la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, competencias centrales para la evaluación de los mejores del mundo. En la división masculina de dobles, la solidez de la dupla hispano-argentina durante la campaña fue respaldada por una regularidad en los torneos de mayor exigencia, lo que los llevó a dominar los registros anuales y a alcanzar un lugar destacado en las estadísticas recientes del tenis profesional global.

La cobertura de la ITF también incluyó a los ganadores de las principales categorías del deporte. En el ámbito individual, la federación reconoció a Aryna Sabalenka y Jannik Sinner como los mejores jugadores del año. Sabalenka, representante de Bielorrusia y número uno actual del ranking mundial, recibió la mención tras ganar el Abierto de Estados Unidos, disputar las finales de Australia y París, y lograr el título por segundo año consecutivo. En el cuadro masculino individual, el italiano Jannik Sinner se adjudicó el reconocimiento al sumar victorias en el Abierto de Australia y Wimbledon, a lo que agregó finales en los principales torneos frente a Carlos Alcaraz, obteniendo así su segunda distinción sucesiva de la ITF. Esta continuidad según la federación, resultó inédita en el circuito masculino desde la cadena de premios lograda por Novak Djokovic entre 2011 y 2015.

En la especialidad de dobles femeninos, el organismo internacional resaltó que la pareja italiana conformada por Sara Errani y Jasmine Paolini se mantuvo al frente de la disciplina y recibió el título de Campeonas del Mundo por segundo año consecutivo. El informe de la ITF subrayó la estabilidad en el rendimiento del dúo italiano, que aseguró el primer puesto en el listado tras sumar resultados consistentes durante la temporada.

El reconocimiento anual de la ITF incluyó también a las categorías de tenis adaptado y juvenil. En tenis en silla de ruedas, los japoneses Tokito Oda y Yui Kamiji recibieron la distinción de campeones mundiales, mientras que en la división ‘quad’ el galardón fue para el neerlandés Niels Vink. El canal informativo de la federación precisó que en el segmento juvenil se seleccionaron como números uno del mundo al búlgaro Ivan Ivanov y a la estadounidense Kristina Penickova, en concordancia con su ubicación final en los listados individuales anuales.

Durante la ceremonia de la ITF, el presidente de la federación, David Haggerty, dirigió un mensaje a los premiados, recogido en el comunicado oficial: “Felicitaciones a todos nuestros Campeones del Mundo de la ITF 2025. Ha sido otro año increíble para el tenis, con muchos momentos destacados en los torneos de 'Grand Slam', los circuitos y nuestras competiciones por equipos. Los 11 jugadores a los que reconocemos han disfrutado de temporadas extraordinarias y confiamos en que seguirán brillando en 2026. Les deseamos a ellos y a todos los jugadores un fin de temporada tranquilo y mucha suerte para el próximo año”.

La ITF detalló que los criterios para la selección de los Campeones del Mundo combinan el desempeño en los más relevantes torneos internacionales, considerando especialmente los resultados en los Grand Slam para las divisiones individuales y de dobles, y el puesto de número uno mundial al cierre del año en los apartados de tenis adaptado y juvenil. Así, la elección de Granollers y Zeballos responde al peso de sus títulos en los certámenes de máxima importancia y al impacto en el calendario tenístico.

Con este balance, Granollers y Zeballos concretaron una temporada donde los títulos acumulados les permitieron dejar constancia de su liderazgo en una de las disciplinas más competitivas del tenis, resaltó la ITF. Este logro coloca a España y Argentina juntos en la cúspide del circuito de dobles y queda registrado como uno de los hitos recientes del deporte, según la federación internacional.