La Seguridad Social pierde 16.058 afiliados extranjeros en noviembre

Los trabajadores de origen internacional representaron en noviembre un factor destacado en el dinamismo del empleo en España, con un crecimiento interanual del 7,2 %, lo que supone un aumento de 208.471 afiliados en comparación con el mismo mes del año anterior. No obstante, según consignó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cantidad total de personas extranjeras afiliadas registró en noviembre una leve caída respecto al mes previo, equivalente a 16.058 personas menos, lo que representa un descenso del 0,5 %. El número total de trabajadores internacionales dados de alta en la Seguridad Social se situó de ese modo en 3.085.442.

El medio oficial detalló que aproximadamente el 30 % de los afiliados extranjeros provienen de países miembros de la Unión Europea, mientras que el 70 % restante corresponde a trabajadores de países extracomunitarios. Esta distribución equivale a 927.978 ciudadanos europeos y 2.157.465 personas provenientes de otros lugares del mundo. Dentro de este grupo, los mayores contingentes están formados por personas de Marruecos, con 370.346 cotizantes; Rumanía, con 338.145; Colombia, con 250.663; Italia, con 206.272; Venezuela, con 213.103 y China, con 127.324 trabajadores afiliados, según informó el Ministerio citado.

El mismo informe recogido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indica que, si se toman los datos desestacionalizados, el empleo internacional alcanzó en noviembre de 2025 un nuevo récord, con 3.122.003 afiliados extranjeros, ya que en ese mes se sumaron 21.000 cotizantes extra respecto al mes anterior. Estos datos subrayan la tendencia al alza de la participación extranjera en el mercado laboral nacional, manteniendo el crecimiento anual en torno al 7,2 %, cifra que casi quintuplica el ritmo observado en la afiliación media general, que avanzó un 2,5 % en el mismo periodo.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló que la contribución de los empleados internacionales al incremento del empleo en los últimos doce meses ha resultado especialmente relevante. Saiz expresó que "la aportación de los trabajadores extranjeros al crecimiento de la afiliación en el último año es muy positiva. Su presencia es fundamental en algunos sectores como la hostelería y en otros crece de manera muy interesante, como en las actividades de alto valor añadido", según publicó el Ministerio.

La información difundida por el Ministerio de Inclusión pone de manifiesto la importancia de los flujos migratorios en la composición y crecimiento del empleo en España, así como la relevancia de los trabajadores extranjeros en distintos sectores productivos. Este comportamiento, reflejado tanto en el saldo mensual negativo como en el crecimiento anual sostenido, da cuenta de la evolución del mercado laboral español respecto a la población internacional y su impacto en las cifras de afiliación de la Seguridad Social.