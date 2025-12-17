La Reina Letizia reiventa su vestido efecto vientre plano favorito y lo eleva con maxi cinturón y botas altas

En cada aparición pública, la reina Letizia ha mostrado una inclinación constante por la sostenibilidad y la reutilización de prendas. En el más reciente compromiso oficial, la monarca hizo honor a esta tendencia recuperando un vestido de la firma Cortana que previamente eligió en noviembre de 2023 durante una visita al Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela, y nuevamente en febrero de 2025 en la Galería de las Colecciones Reales en compañía del rey Felipe VI. En este contexto, la reina presidió la celebración del vigésimo aniversario de la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) en la sede de la Real Academia Española, y fue allí donde realizó su última elección de vestuario con claros guiños a la elegancia sostenible. Así lo detalló el medio que reportó el evento.

De acuerdo con la información publicada, Letizia continúa desarrollando sus funciones oficiales días antes de las festividades navideñas y del esperado regreso de la princesa Leonor desde la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), y de la infanta Sofía tras concluir su estancia en el Forward College de Lisboa. En la agenda más reciente de la reina también sobresalió su participación en la reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud, donde optó por un traje negro de raya diplomática junto a una blusa morada de la firma Felipe Varela, que ya había lucido catorce años atrás. Estas selecciones han reforzado su aproximación a la moda reutilizable y han destacado el interés de la monarca en adoptar estilos atemporales de su propio guardarropa.

Según publicó la fuente, el vestido elegido para la conmemoración en la Real Academia Española es un diseño de Cortana de tipología midi, color gris perla, elaborado en lana virgen. Su estructura tipo “wrap” presenta un drapeado cruzado, escote en uve, manga larga japonesa y un bajo asimétrico con acabado deshilachado. La prenda, cuyo precio original fue de 880 euros, ha sido reconocida por adaptarse a diversas siluetas, enfoque que la reina ha subrayado en ocasiones anteriores al optar por la versatilidad y comodidad de sus elecciones textiles.

El medio precisó, además, los detalles de los accesorios empleados por la reina: incorporó un cinturón ancho de piel negra con una maxihebilla cuadrada al tono, que definía la cintura, junto a unas botas altas de ante con un tacón medio, distinguiendo esta vez su aspecto formal de los anteriores, cuando había preferido un calzado de tacón alto. Para completar la indumentaria, Letizia llevó el cabello suelto y un par de pendientes triple aro en oro rosa y diamantes de la firma Gold&Roses, uno de los modelos recurrentes en sus apariciones públicas.

El compromiso oficial en la Real Academia Española se vio marcado, de acuerdo con la publicación, por la combinación de moda responsable y sofisticación en el atuendo de la monarca, así como por su apoyo continuo a iniciativas ligadas tanto al idioma como a la cultura. Esta decisión de recurrir a prendas previamente estrenadas, tal como explicó el medio, responde a una línea clara de promover el reciclaje textil y la elegancia que surge de la continuidad y la funcionalidad, más allá de las tendencias temporales de la moda.