FEDUP reclama en el Senado un marco legal y social para dignificar el duelo perinatal

La Federación Española de Duelo Perinatal (FEDUP) ha comparecido este miércoles en la Comisión de Igualdad del Senado, donde ha reclamado un marco legal y social que dignifique el duelo perinatal y ha subrayado la necesidad de avanzar hacia un reconocimiento oficial y homogéneo en todo el Estado, garantizando derechos básicos de memoria, acompañamiento y protección social.

"El duelo perinatal no puede seguir siendo invisible. Pedimos un marco legal y social que reconozca la dignidad de todas las familias, independientemente de la edad gestacional o la comunidad autónoma en la que vivan", ha señalado la presidenta de FEDUP, Montse Robles.

Además, la Federación ha pedido crear un registro simbólico nacional voluntario para bebés nacidos sin vida y un registro estadístico nacional de pérdidas gestacionales antes de las 22 semanas. También ha reclamado que haya bajas médicas automáticas por duelo perinatal, proporcionales al trimestre de gestación, y reconocimiento del derecho al duelo también para el progenitor no gestante.

La Federación también ha propuesto el reconocimiento institucional del término violencia obstétrica, con inclusión en planes de estudio y formación obligatoria en derechos sexuales y reproductivos. Así como un marco legal nacional que garantice el derecho de las familias a disponer del cuerpo de sus bebés independientemente de la edad gestacional.

Por último, la Federación ha defendido que haya medidas económicas y sociales a través de espacios gratuitos en cementerios, tasas funerarias proporcionales y reducción del IVA en servicios funerarios.

"La Comisión de Igualdad tiene la oportunidad de dar un paso histórico. El duelo es compartido y debe ser reconocido como un derecho, tanto para la madre gestante como para el progenitor no gestante", ha finalizado la vocal de FEDUP, María González.

