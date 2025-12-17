Agencias

El Parlamento Georgia aprueba eliminar el voto en el extranjero para las elecciones legislativas

La reforma impulsada por el gobierno restringe la participación en comicios a votantes con residencia local, excluyendo a la diáspora e independientes de las listas partidarias, en un contexto marcado por tensiones políticas internas y disputas territoriales permanentes

El Parlamento de Georgia confirmó la supresión de la Entidad Provisional de Osetia del Sur, órgano fundado en 2007 bajo el mandato de Mijaíl Saakashvili con el objetivo de crear una estructura formal para el diálogo entre dirigentes separatistas osetios y el gobierno central, según informó Georgia Today. Esta disolución recibió el apoyo unánime de los legisladores y se produce en paralelo a una reorganización profunda de las normas electorales, impulsada por el ejecutivo de Irakli Kobajidze.

De acuerdo con Georgia Today, el paquete aprobado en el legislativo excluye a los georgianos residentes en el extranjero de votar en procesos electorales nacionales y municipales. El nuevo marco legal establece que solo quienes acrediten residencia dentro del país podrán ejercer el derecho al voto en los comicios futuros, tanto para elegir representantes en el Parlamento como en los gobiernos locales. El medio también precisó que la posibilidad de que los partidos presenten como candidatos a personas ajenas a sus filas queda eliminada. A partir de la próxima cita electoral, solo podrán integrar las listas oficiales aquellos ciudadanos que figuren formalmente como miembros activos de cada partido político.

Estas modificaciones recortan la participación electoral de la diáspora georgiana, quienes hasta ahora podían influir en las decisiones legislativas y municipales del país pese a encontrarse viviendo en el exterior. Al mismo tiempo, las formaciones políticas pierden la capacidad de sumar independientes o candidatos externos bajo sus siglas, según publicó Georgia Today, cerrando la puerta a una mayor apertura interna y modificando la dinámica habitual de competencia partidaria. Ambas medidas forman parte de una reforma integral al Código Electoral, promovida por el gobierno como parte de un proceso más amplio de reconfiguración institucional.

Durante la extensa sesión parlamentaria, los legisladores también abordaron la situación relacionada con la gestión de la protesta social y la actuación policial. El medio Georgia Today consignó que la Cámara rechazó la petición del partido Por Georgia —agrupación liderada por el ex primer ministro Giorgi Gajaria— para establecer una comisión investigadora que analizara el uso de la fuerza durante recientes manifestaciones en contra del gobierno. Esta propuesta emergió tras la difusión de un reportaje de la BBC que sugería la posible utilización de cianuro de bromobencilo y otras sustancias químicas en el operativo de dispersión de marchas opositoras. Solo 12 diputados apoyaron la iniciativa presentada por Por Georgia, decisión que zanjó la discusión sobre la oportunidad de revisar la estrategia de seguridad ciudadana implementada por las autoridades gubernamentales.

Georgia Today contextualizó que las recientes reformas electorales y la clausura de la entidad provisional osetia se desarrollan en medio de tensiones persistentes por las disputas territoriales y políticas abiertas en el país caucásico. Tanto Osetia del Sur como Abjasia figuran como focos de controversia no resuelta entre Georgia y Rusia. Pese a que la comunidad internacional reconoce la soberanía georgiana sobre estas provincias, ambos territorios funcionan en la práctica con una considerable autonomía y cuentan con respaldo del Kremlin, apoyo financiero y militar, así como la adopción del rublo ruso como moneda corriente en Osetia del Sur, región habitada por unas 80.000 personas.

Al referirse a la situación de estos territorios disputados, el medio recalcó que Georgia continúa considerando Abjasia y Osetia del Sur como zonas ocupadas bajo su jurisdicción, en oposición al reconocimiento de independencia otorgado por Rusia tras el conflicto armado de 2008. El cierre de la Entidad Provisional de Osetia del Sur sella una etapa de propuestas dialogantes y consolida una postura más rígida respecto a las relaciones con las áreas separatistas.

Georgia Today destacó que la agenda legislativa de la jornada estructuró el debate político georgiano en torno a dos ejes centrales: las restricciones a la participación política de la diáspora y los independientes, y la redefinición de los mecanismos administrativos en regiones en disputa. Estas decisiones legislativas introducen un nuevo contexto para los próximos comicios, modificando de manera sustancial las reglas para el acceso a la representación ciudadana y la gestión territorial del país.

