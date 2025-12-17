El dispositivo de seguridad para el partido Rayo Vallecano-Drita contará con cerca de 300 integrantes

La posibilidad de que aficionados del FC Drita de Kosovo se presenten de forma individual ha motivado al club Rayo Vallecano a reservar algunas entradas para este colectivo, aunque la previsión oficial descarta la llegada en grupo de seguidores visitantes. La Delegación del Gobierno en Madrid subrayó la importancia de este aspecto al anunciar el despliegue de un operativo especial de seguridad en torno al Estadio de Vallecas para el partido europeo entre Rayo Vallecano y FC Drita, programado para el jueves 18 de diciembre de 2025, a las 21:00 horas.

Según informó la Delegación en un comunicado recogido por los medios, el dispositivo de seguridad para este encuentro correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la Conference League 2025/2026 estará integrado por cerca de 300 profesionales. Esta cifra contempla a agentes de la Policía Nacional, que desplegarán efectivos de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil, junto a miembros de la Policía Municipal de Madrid.

El medio detalló que el operativo no solo se centrará en el interior del estadio, sino que también vigilará las áreas colindantes para evitar posibles altercados y garantizar la normalidad en el desarrollo del encuentro. Para completar el dispositivo, el plan incluye la participación de efectivos de Samur-Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de Madrid, así como vigilantes y auxiliares de seguridad contratados por el propio club local.

El comunicado difundido por la Delegación del Gobierno en Madrid también alude a un refuerzo en la vigilancia dentro del sistema de Metro de Madrid, donde la presencia de vigilantes se incrementará como medida preventiva ante la posible afluencia de asistentes y con el objetivo de reforzar la seguridad en los desplazamientos antes y después del partido.

Ante la previsión de controles de seguridad tanto en los accesos principales como en los puntos de entrada perimetrales, la Delegación recomienda a los asistentes que acudan con antelación suficiente al estadio. De este modo, indica que la llegada anticipada facilitará el cumplimiento fluido de los procedimientos de control y ayudará a los agentes encargados a gestionar el acceso de manera eficaz.

La organización ha subrayado el objetivo de este despliegue reforzado, que busca prevenir incidentes en una cita internacional que puede atraer la presencia de seguidores de ambos equipos y coincidir con momentos de elevada concurrencia en el barrio de Vallecas. El club ha coordinado con las autoridades la reserva de un número limitado de entradas para aficionados visitantes, a pesar de no existir expectativas de llegadas masivas organizadas por parte de la hinchada kosovar.

El dispositivo también incluye la colaboración activa de los servicios de emergencia municipales, como Samur-Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, para actuar de manera preventiva ante cualquier incidencia tanto fuera como dentro del recinto deportivo. Según publicó la Delegación del Gobierno en Madrid, la integración de estos cuerpos busca agilizar la respuesta ante situaciones que afecten la seguridad, la salud o el bienestar de los asistentes.

El refuerzo de vigilancia en el servicio de transporte público responde a la alta movilidad prevista en el entorno del estadio antes y después del encuentro. La Delegación del Gobierno especificó que los vigilantes incrementarán su presencia en lugares estratégicos del Metro, en coordinación con el resto de los dispositivos previstos en superficie.

La recomendación de acudir temprano al recinto no solo pretende evitar demoras en los controles, sino que también se enmarca en una estrategia preventiva general que permita reducir aglomeraciones puntuales y mantener un flujo ordenado de espectadores hacia el interior del estadio. Según consignó la Delegación del Gobierno en Madrid, esta medida forma parte del protocolo habitual en eventos deportivos de estas características, en los que se considera fundamental la cooperación del público con las autoridades y los organizadores.

La política de seguridad adoptada para este partido busca anticiparse a cualquier escenario, garantizando tanto la protección de los asistentes como el desarrollo deportivo en un ambiente de convivencia y tranquilidad. El dispositivo, reportó la Delegación, contará con agentes en patrullas móviles, presencia a caballo y personal especializado en información, reflejando la importancia atribuida a los encuentros internacionales celebrados en la ciudad.

El comunicado enfatizó el trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y la organización del club, con la finalidad de coordinar cada actuación y establecer canales de comunicación directa que permitan reaccionar de forma inmediata ante cualquier situación inesperada. Tal como publicó la Delegación del Gobierno, la previsión de este plan responde a la experiencia adquirida en acontecimientos deportivos de similares características, donde la colaboración entre instituciones y la implicación del público han sido factores clave para el éxito de los dispositivos de seguridad.

El Estadio de Vallecas se convierte así en el epicentro de un importante despliegue institucional, en el que la presencia de profesionales de seguridad y emergencia busca proteger a los espectadores y facilitar la convivencia durante la celebración del encuentro europeo.