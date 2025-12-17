Cuba condena el bloqueo naval de EEUU contra Venezuela y reafirma su apoyo a Maduro

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó las recientes medidas estadounidenses contra los petroleros vinculados a Venezuela como una “gravísima violación del Derecho Internacional” y advirtió que estas acciones representan un aumento en la escalada contra el Gobierno bolivariano. De acuerdo con la información de Europa Press, estas declaraciones se emitieron después de que la administración de Donald Trump anunciara un bloqueo naval “completo y total” a todos los buques que entren o salgan desde puertos venezolanos, incrementando la tensión internacional.

Las autoridades cubanas, según detalló Europa Press, manifestaron su respaldo al presidente venezolano Nicolás Maduro y a las instituciones bolivarianas y chavistas. El presidente Miguel Díaz-Canel expresó a través de redes sociales que Cuba brinda un “respaldo total” al comunicado oficial del Gobierno venezolano, subrayando el apoyo al mandatario y a la “unión popular-militar” del país sudamericano.

Las medidas estadounidenses, informadas por Europa Press, fueron difundidas mediante una publicación en la red social Truth Social por el presidente Donald Trump, quien justificó el bloqueo basándose en acusaciones de “robo de activos”, acciones terroristas, narcotráfico y tráfico de personas. En su declaración, Trump aseguró que ordenó “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela” y sostuvo que Venezuela está “completamente rodeada por la mayor Armada jamás reunida en la historia” continental. El mandatario estadounidense anticipó que las consecuencias de este cerco naval serán “algo nunca visto” hasta que se restituyan a Estados Unidos el petróleo, las tierras y los activos que, denunció, fueron “robados” en el pasado.

La decisión de la Casa Blanca, amplía Europa Press, intensifica la presión sobre el Gobierno venezolano en un contexto de crecientes operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones señaladas como narcolanchas venezolanas presentes en el mar Caribe y el Pacífico. Estos operativos han generado inquietud y repercusiones en la escena internacional, dada la magnitud de la maniobra militar y el efecto en el comercio marítimo regional.

En sus comunicados, tanto el presidente cubano como el canciller Rodríguez reiteraron, según consignó Europa Press, su respaldo a las instituciones venezolanas, insistiendo en el apoyo a la llamada revolución bolivariana y rechazan de forma categórica las medidas adoptadas por Washington. Díaz-Canel insistió en que La Habana considera la reciente operación estadounidense como una manifestación de “agresión”, y ratificó su “firme apoyo” a la respuesta oficial emitida por Caracas.

El medio Europa Press señala que la administración estadounidense ha ido incrementando las sanciones directas al entorno de Maduro, sumando en esta ocasión una presión naval sin precedentes para restringir las exportaciones e importaciones venezolanas de hidrocarburos. Esta estrategia busca aislar económicamente al gobierno venezolano y, según el discurso oficial de Washington, responde a supuestos vínculos de Caracas con actividades ilícitas transnacionales.

La respuesta del gobierno cubano y de su cancillería forma parte de la tradicional alianza política entre La Habana y Caracas, que se ha fortalecido frente a las sanciones y medidas estadounidenses. La referencia a la “unión popular-militar” en Venezuela refuerza el apoyo a los mecanismos de defensa internos ante la escalada de presión promovida desde Estados Unidos.