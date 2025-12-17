Crónica del FC Twente - Real Madrid: 1-1

El Real Madrid femenino se enfrentará a una ronda eliminatoria adicional después de que el gol de Sara Däbritz en el minuto 95 asegurara un empate en el partido disputado frente al FC Twente en los Países Bajos. Según informó el medio que cubrió el encuentro, la igualdad a uno condenó al equipo español a disputar un playoff en febrero con rivales como el Wolfsburgo o el París FC en busca de una plaza en la siguiente fase de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA 2025-2026. A pesar del gol tardío que rescató un punto, el conjunto dirigido por Pau Quesada no logró la clasificación directa a la ronda de cuartos, lo cual dejará a las jugadoras blancas pendientes de un cruce a doble partido, en el que la vuelta se definirá en su estadio Alfredo Di Stéfano.

Tal como publicó el medio especializado, el sorteo deparará rivales de alto nivel para el Real Madrid en esa ronda adicional, incluyendo clubes con experiencia en torneos internacionales como el Wolfsburgo de Alemania y el París FC, quienes han avanzado en ediciones recientes de la competición. Si el equipo madrileño supera este obstáculo, podría encontrarse luego con equipos de la talla del FC Barcelona o el Olympique de Lyon, ambos con tradición en la Liga de Campeones Femenina.

El desarrollo del partido comenzó bajo presión para el Real Madrid, que necesitaba sumar tres puntos tras su reciente victoria ante el VfL Wolfsburgo para garantizar el pase directo a la siguiente ronda, según detalló el medio que siguió las incidencias en el estadio del FC Twente. El equipo neerlandés, ya sin opciones matemáticas en la competición, presentó una alineación con Lemey como guardameta, apoyada por un bloque defensivo de Van der Vegt, Knool, Carleer y Tuin. En el mediocampo formaron Van Ginkel, Roord y Groenewegen, mientras que el frente de ataque del Twente se configuró con Elberink, Ravensbergen y Proost. Durante la segunda mitad, Ivens y Te Brake ingresaron desde el banquillo. Por parte del Real Madrid, Quesada optó por Misa Rodríguez en el arco; defensa con Olga Navarro, Méndez, Gálvez y Yasmim; el doble pivote lo ocuparon Angeldahl y Däbritz; y la ofensiva constó de Feller, Weir, Caicedo y Redondo. Andersson, Athenea del Castillo, Comendador y la juvenil Naiara también tuvieron minutos de juego entrando desde el banquillo. La dirección arbitral corrió por cuenta de la finlandesa Lotta Vuorio, quien mostró tarjetas amarillas a Däbritz y Te Brake.

Durante los primeros compases del juego, el Real Madrid predominó en la posesión y consiguió generar ocasiones, aunque no concretó frente al arco defendido por Lemey. Linda Caicedo, referente del ataque español, no logró imponerse ante la marca constante de las defensoras locales. Däbritz vio cómo le anulaban un gol, mientras que Caicedo protagonizó un remate que se fue alto en una de las primeras llegadas claras. En respuesta, Twente dispuso de una oportunidad contundente cuando Proost estrelló el balón en el travesaño, según reportó el medio que cubrió la jornada.

A medida que avanzaba el primer tiempo, ambas escuadras buscaron abrir el marcador, pero las imprecisiones y el trabajo defensivo de las neerlandesas mantuvieron el empate inicial. Al reanudarse el juego tras el descanso, Ravensbergen adelantó a las locales tras una jugada colectiva, lo que intensificó la urgencia para las jugadoras del Real Madrid, de acuerdo con el relato del medio especializado.

Tras el gol en contra, el conjunto blanco insistió mediante disparos de Weir y Caicedo y en una acción de balón parado de Weir que fue contenida por la arquera Lemey. El partido entró en una fase donde las intervenciones defensivas resultaron determinantes, como la acción de Misa Rodríguez ante un remate de Roord. Conforme progresó el segundo tiempo, Twente redujo su presencia ofensiva y cedió la iniciativa al Real Madrid.

La ofensiva del equipo español se tradujo en varias llegadas sin éxito. Däbritz conectó un cabezazo que rebotó en el travesaño y Redondo no alcanzó a capitalizar la segunda jugada debido al anticipo de la zaga local. Ya cerca del final, y después de varios intentos infructuosos, Quesada desplegó variantes ofensivas con los ingresos de Athenea del Castillo, Naiara y Comendador. A pesar de las modificaciones y la presión continua, el marcador no se alteró hasta tiempo añadido.

La fatiga física, sumada al retiro de Weir del campo y una menor incidencia de Caicedo, influyó en la dinámica del equipo blanco, que solo consiguió la igualada tras la aparición de Däbritz en el área rival al minuto 95, según consignó el medio informativo. La volante aprovechó una ocasión en el área menor para anotar el gol que permitió evitar la derrota y sumar un punto en Países Bajos.

El análisis posterior exhibió la superioridad del Real Madrid en la posesión y en la cantidad de llegadas, aunque la estructura defensiva del Twente y la falta de acierto en los momentos clave impidieron materializar esa ventaja en goles. El resultado final de 1-1 cerró una fase de grupos en la que el equipo español acumuló méritos en el desarrollo del juego, pero no consiguió la clasificación directa, lo que lo lleva a encarar un playoff decisivo con partidos ante clubes de dilatada trayectoria continental.

La contraposición entre la insistencia del Real Madrid y el orden defensivo del Twente marcó el ritmo del partido. El equipo blanco apostó por la movilidad de sus atacantes y la proyección de sus laterales, mientras que el conjunto neerlandés priorizó el repliegue y la respuesta rápida en transiciones ofensivas. El arbitraje controló el desarrollo con intervenciones puntuales, que incluyeron las dos tarjetas amarillas mencionadas, en un duelo marcado por la intensidad y la ansiedad ante el resultado.

El desenlace implica una exigencia adicional en el calendario internacional para las jugadoras del Real Madrid, cuyos próximos compromisos determinarán el futuro del equipo en la Liga de Campeones Femenina. El playoff se disputará en febrero, con partido de ida en terreno rival y la vuelta programada en el estadio Alfredo Di Stéfano. En caso de superar esta instancia, las madridistas accederán a las etapas avanzadas del certamen, donde podrían cruzarse con los clubes más laureados del continente, informó el medio especializado. Además, el balance estadístico del partido ratificó el esfuerzo colectivo de ambos equipos y el cierre de una fase de competición exigente a nivel europeo.