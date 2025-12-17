Agencias

Crónica del CF Talavera de la Reina - Real Madrid: 2-3

Manuel Farrando vivió una noche de contrastes, con gol en propia puerta y asistencia decisiva, mientras Kylian Mbappé se lució con dos anotaciones y Andriy Lunin salvó al Real Madrid en la última jugada del partido

Manuel Farrando tuvo una incidencia inesperada en el desenlace del encuentro del CF Talavera de la Reina ante el Real Madrid al influir directamente en dos de los goles que mantuvieron abierto el marcador hasta los instantes finales. Primero, un autogol suyo amplió la ventaja visitante justo antes del descanso; en la segunda mitad, asistió a Nahuel Arroyo para el primer gol local, lo que devolvió la esperanza y la emoción a los seguidores en el estadio El Prado. Con base en esta sucesión de hechos, el Real Madrid aseguró su pase a los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26 al imponerse 2-3, según informó la fuente original.

Tal como detalló el medio, Kylian Mbappé resultó protagonista en la clasificación del equipo dirigido por Xabi Alonso con dos anotaciones que resultaron determinantes. El delantero francés anotó el primer tanto desde el punto de penalti en el minuto 41, tras una mano en el área local sancionada por el árbitro Guillermo Cuadra Fernández. Este penalti se cobró sin la posibilidad de revisión por videoarbitraje, ausencia habitual en las primeras fases de la competencia copera. Poco después, una acción individual de Mbappé propició el error de Farrando, que marcó en propia puerta y permitió que el Real Madrid se fuera al descanso con una ventaja de dos goles.

El medio consignó que estos goles acercan a Mbappé al récord de Cristiano Ronaldo, pues llegó a 58 en la temporada 2025, quedando a uno del histórico máximo anotador en una temporada para el club madrileño. El planteamiento dispuesto por Xabi Alonso incorporó cambios relevantes en la alineación principal, entre ellos la titularidad de Endrick, que no partía como titular desde mayo, y minutos de juego para varios jugadores habitualmente suplentes.

Durante la primera parte, el Real Madrid mostró dominio territorial y dispuso de varias ocasiones claras, según describió la fuente. Entre ellas, una oportunidad de Mbappé tras un desajuste defensivo fue bloqueada por el portero Jaime González. Dani Ceballos y Gonzalo García también dispusieron de opciones para ampliar la renta visitante antes del descanso, mientras que la ofensiva del Talavera generó poco peligro, salvo un remate de Di Renzo que pasó cerca del poste derecho de Lunin.

Tras la reanudación, publicó el medio, los dirigidos por Xabi Alonso bajaron su intensidad ofensiva aunque mantuvieron la posesión del balón. Mbappé dispuso de una nueva oportunidad con un remate elevado que no encontró portería y Arda Güler, en un tiro libre, obligó a González a una intervención que evitó el tercer tanto. El Talavera, por su parte, reforzó el bloque defensivo y se mantuvo a la espera de algún contraataque aprovechando los espacios y sustituciones ofensivas para intentar reducir distancias a medida que el desgaste físico avanzaba.

La dinámica del choque se modificó en la recta final, difundió la fuente. En el minuto 80, Farrando, después del infortunio del primer tiempo, buscó resarcirse y asistió a Nahuel Arroyo, quien aprovechó su posición para superar a Lunin y colocar el 1-2. La reacción de Xabi Alonso fue inmediata: ordenó los ingresos de aurules como Rodrygo Goes, Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni para reforzar la gestión del partido. El Talavera continuó apostando por el ataque y generó inquietud en la portería rival.

Al minuto 88, y cuando la incertidumbre se cernía sobre el estadio, Mbappé apareció una vez más. El delantero anticipó una mala salida de González y empujó el balón para el 1-3. El Talavera, lejos de resignarse, insistió. Una falta cometida cerca del área por Bellingham permitió que Di Renzo, en el tiempo añadido, ejecutara un disparo que impactó en el larguero y cruzó la línea de gol, estableciendo el 2-3 y manteniendo la emoción hasta el último segundo, de acuerdo con la crónica original.

La fuente dejó en claro que en la última acción del partido, una llegada peligrosa del Talavera encontró la respuesta de Andriy Lunin, el guardameta del Real Madrid, quien evitó con una intervención clave que el conjunto local forzara la prórroga. El silbatazo final cerró un duelo que ofreció alternativas y tensión hasta el cierre.

Según recabó el medio, la ficha técnica del partido estableció el resultado final de 2-3 tras un primer tiempo de 0-2 a favor del Real Madrid. El Talavera formó con González, Cuenca (Molina, minuto 46), López, Farrando, Roig (Arroyo, minuto 59), Gallardo (Molina, minuto 77), Pitu, Navarro, Sánchez (Capo, minuto 46), Di Renzo y Moreno (Montero, minuto 69). Por parte del Real Madrid jugaron Lunin, Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García, Ceballos (Cestero, minuto 86), Güler (Bellingham, minuto 78), Endrick (Tchouaméni, minuto 78), Mastantuono (Rodrygo, minuto 66), Mbappé y Gonzalo García.

En el apartado disciplinario, la fuente detalló que Cuadra Fernández mostró dos tarjetas amarillas durante el encuentro. La primera fue dirigida a Gallardo, del Talavera, en el minuto 38, mientras que la segunda fue para Bellingham, del Real Madrid, en el minuto 90.

La presencia de público en El Prado arropó a su equipo a pesar de la eliminación. El Real Madrid, con este triunfo ajustado y marcador alternante, cerró su acceso a la siguiente ronda del torneo copero, en una jornada marcada por la tensión, los goles y las intervenciones decisivas de sus figuras en los momentos más exigentes, según consignó la fuente.

