Crece en la OCDE la inversión en tecnología cuántica, que ya cuenta con 4.622 empresas a nivel mundial

Crece la inversión en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en tecnología cuántica, un campo aún en desarrollo que cuenta ya con un total de 4.622 empresas a nivel mundial. Esta es la conclusión a la que ha llegado el organismo internacional en 'Mapeo del ecosistema cuántico global', el informe que ha publicado este miércoles.

En total, más de 18 países de la OCDE han implementado durante la última década estrategias cuánticas nacionales y supranacionales, que definen las prioridades para el desarrollo tecnológico de este tipo de tecnología, la gestión de riesgos, la participación de las partes interesadas y los resultados políticos deseados. En consonancia, la financiación pública para la I+D cuántica también ha aumentado considerablemente en los últimos años.

De acuerdo con la investigación, este incremento se ha extendido más allá de los países con estrategias específicas. En concreto, apunta a que la proporción de financiación para la I+D cuántica en relación con la financiación total para la I+D en la base de datos Fundstat de la OCDE ha aumentado de forma constante durante la última década, pasando de aproximadamente el 0,4% en 2015 al 1,1% en 2023, con un máximo del 1,2% en 2022.

De forma paralela, la proporción de proyectos financiados relacionados con la cuántica creció de manera proporcial y llegó casi al 0,8% de todos los proyectos financiados al final del período observado. En este sentido, destaca que el monto implícito de las subvenciones para I+D cuántica alcanzó su punto máximo en 2023 y ha superado sistemáticamente el de los proyectos de I+D no cuántica desde 2018 (excepto en 2020, posiblemente debido al cambio de prioridades durante la pandemia de COVID-19).

De acuerdo con los gobiernos, las tecnologías cuánticas aún son "inmaduras" y que el ecosistema enfrenta "importantes vulnerabilidades en la cadena de suministro". Por ello, han implementado iniciativas centradas en aumentar los niveles de financiación pública para I+D, fortalecer la competitividad industrial, apoyar la adopción de tecnología y ayudar a las empresas a navegar las primeras etapas de experimentación y comercialización.

UN TOTAL DE 4.622 EMPRESAS, 830 DE ELLAS "CLAVE"

El informe explica que el ecosistema de tecnología cuántica se está expandiendo de manera rápida a nivel global, como a juicio de los autores refleja el aumento de la entrada de empresas en el sector, el incremento de la inversión y el fuerte crecimiento de la actividad de innovación en múltiples tecnologías alternativas que compiten dentro de cada dominio cuántico.

Aunque consideran que la comunicación cuántica sigue siendo fundamental tanto para la creación de empresas como para la actividad de patentes, precisan que la computación cuántica es el área más dinámica en la actualidad e impulsa los aumentos más pronunciados tanto en la creación de empresas como en la actividad de patentes.

En líneas generales, explican que en todo el mundo hay 4.622 organizaciones dentro del ecosistema industrial cuántico, entre ellas 830 empresas "clave" --'startups' que dependen en gran medida de la inversión inicial y la financiación pública y que se centran en desarrollar y habilitar tecnologías cuánticas.

Dentro de este ecosistema, estas firmas conviven con una plétora de organizaciones no centrales --grandes empresas, universidades y organismos de protección de la naturaleza que son responsables de la mayoría de las patentes y los empleos creados relacionados con la tecnología cuántica. Probablemente, estarán "bien posicionadas" para la comercialización una vez este tipo de tecnología madure.

Los autores destacan a Estados Unidos (EEUU) como el actor principal en todos los dominios cuánticos en términos de entrada de empresas, producción de innovación e inversión total movilizada. A su vez, recalcan que el país representa la mayor parte de la actividad de patentamiento en tecnología cuántica, aunque precisan que su participación ha disminuido diez puntos entre 2015-2019 (41%) y 2020-2024 (31%).

A su vez, el informe también resalta la posición de otros países o grupos de países dentro de este campo, como Canadá, Rino Unido, Alemania, Francia, China, Japón y Corea. Al margen de eso, los investigadores recalcan que la industria cuántica sigue estando impulsada de forma muy fuerte por la ciencia y que sigue orientada sobre todo a impulsar el desarrollo de tecnologías.

A su juicio, esto se deja ver tanto la composición de las vacantes relacionadas con la tecnología cuántica como el fuerte enfoque científico de las patentes del sector. Sin embargo, algunas empresas al margen de las principales han comenzado a aplicar tecnologías de este tipo a actividades específicas, como la optimización, la criptografía y el modelado financiero.

CRECIMIENTO ESTANCADO

El reporte incide en que el ritmo de crecimiento de esta industria podría haberse estancado en los últimos años, según datos recientes de entrada de empresas, la inversión y las ofertas de empleo que de todos modos "requieren de una interpretación cautelosa". Por esta parte, apunta también a que los datos comerciales --"de precisión limitada"-- indican una creciente concentración y dependencia en las cadenas de suministro globales de componentes cuánticos críticos, como diamantes industriales, óxido de aluminio y sales oxometálicas.

"Avanzar hacia la comercialización (un enfoque creciente, pero aún limitado, en las ofertas de empleo de las empresas) y establecer paradigmas tecnológicos dominantes son pasos importantes para el crecimiento continuo del ecosistema", ha aconsejado.