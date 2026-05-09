Casa Real afirma que sigue "de cerca" el operativo por el MV Hondius en coordinación con Sánchez y Clavijo

La Casa Real ha afirmado que sigue "de cerca el despliegue del operativo en la isla de Tenerife ante la llegada del buque MV Hondius" y ha indicado que mantiene comunicación tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo, según ha publicado en su cuenta oficial de la red social X.

Respecto al operativo, los ministros de Sanidad, Mónica García; del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, han declarado ante los medios de comunicación este sábado por la noche que tanto Tenerife como España están preparadas para atender al crucero MV Hondius.

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A su llegada al puerto de Granadilla, la titular de Sanidad ha afirmado que "está todo preparado" para atender a los pasajeros y parte de la tripulación del crucero "con las mayores garantías", tanto para la población como para "la sanidad pública". "Va a salir bien", ha aseverado.

Tedros, por su parte, dijo que el hantavirus "no es el COVID", aunque ha asegurado que "no" se lo toman "a la ligera". Así, ha insistido en que "el riesgo para la población local es baja" y que el Gobierno de España ha "hecho todas las preparaciones para prevenir cualquier problema". "Tenerife está lista y preparada. España está lista y preparada", ha sostenido.

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Asimismo, García ha explicado que el dispositivo es "inédito" y que ha supuesto la colaboración y coordinación de "23 países implicados".

García ha explicado además que solo quedan dos aviones por confirmar su llegada el domingo, aunque el ministro Grande-Marlaska ha añadido continuación que "todos los vuelos están llegando entre hoy y mañana".

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