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Al menos dos policías muertos por un presunto ataque suicida en el noroeste de Pakistán

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Al menos dos policías han muerto este sábado por un tiroteo posterior a una explosión de un vehículo cargado de explosivos cerca de una comisaría en la localidad de Bannu, ubicada en la región de Jaiber Pastunjuá (noroeste), que limita con Afganistán.

Según información preliminar, otros dos agentes policiales y dos civiles más han resultado heridos. Los presuntos atacantes han hecho estallar un vehículo con explosivos cerca de una comisaría en Bannu, lo que ha provocado el derrumbe del techo del edificio.

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Tras el presunto ataque suicida, de momento no reivindicado por ningún grupo, se ha producido un tiroteo con los agentes. Posteriormente, contingentes adicionales se han trasladado al lugar y han acordonado la zona para iniciar las tareas de rescate entre los escombros de la comisaría, según ha recogido 'Dawn'.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

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