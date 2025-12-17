Científicos de CSIC apuntan que considerar las diferencias entre individuos es "clave" para conservar la biodiversidad

Una nueva investigación liderada por la Estación Biológica de Doñana y publicada en Ecological Monographs ha puesto a los individuos, en vez de las especies, en el centro del estudio, ya que la ecología ha centrado su estudio en la especie como unidad básica de análisis para simplificar la gestión y análisis de datos. Sin embargo, ha señalado que este enfoque, "aunque ha aportado conocimientos muy valiosos, tiende a invisibilizar la diversidad real de interacciones entre organismos y sus consecuencias".

Según ha informado CSIC en una nota, el trabajo ha revelado cómo sutiles diferencias en la forma de interactuar de cada individuo pueden influir de manera decisiva en la persistencia de las comunidades ecológicas frente a los cambios ambientales. La investigación cuenta además con la participación de la Universidad de Canterbury de Nueva Zelanda y del Instituto Leibniz- IGB de Berlín.

En este sentido, ha explicado que el mutualismo, es decir, la interacción biológica en la que individuos de diferentes especies, como plantas y polinizadores, obtienen un beneficio mutuo constituye uno de los pilares fundamentales de la biodiversidad.

"Durante décadas, la investigación en ecología ha asumido, por lo general, que todos los individuos de una especie poseen los mismos rasgos e interactúan de manera idéntica", ha señalado la investigadora de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), Blanca Arroyo-Correa.

"Nuestro estudio desafía esta convención al demostrar que la variación individual en los organismos mutualistas desempeña un papel crucial a la hora de determinar si una especie logrará persistir frente a cambios ambientales", ha apuntado.

UNA NUEVA PERSPECTIVA PARA EXPLICAR LA BIODIVERSIDAD

Para comprender el impacto de la variación individual en la biodiversidad, el equipo investigador ha desarrollado un marco matemático. Este procedimiento integra las variaciones individuales bajo el concepto de estabilidad estructural, que indica la capacidad de un ecosistema para mantener su estructura y funcionamiento a lo largo del tiempo a pesar de las perturbaciones.

El modelo se aplicó a datos de campo recopilados en matorrales mediterráneos del Parque Nacional de Doñana. Durante una temporada de floración se registraron miles de visitas de polinizadores a cientos de plantas de diversas especies.

"Descubrimos que las especies de plantas estaban compuestas, en realidad, por individuos con una gran variación en su grado de especialización respecto a los distintos polinizadores. Por ejemplo, algunas plantas solo atraían a unas pocas especies de polinizadores debido a su aislamiento o a la escasa producción de flores, mientras que otras eran mucho más generalistas y recibían visitas de una amplia variedad de insectos", ha apuntado Arroyo- Correa.

Los resultados revelan que, para la persistencia de comunidades mutualistas diversas, la concurrencia de individuos especialistas y generalistas dentro de las poblaciones proporciona la mayor estabilidad.

"Nuestro trabajo demuestra que ignorar la variación entre individuos puede conducir a conclusiones erróneas sobre la estabilidad de los sistemas ecológicos", ha señalado el coautor del estudio, Pedro Jordano, añadiendo que, "al incorporar esta variabilidad natural en nuestros análisis, mejoramos nuestra capacidad".

Por otro lado, los investigadores han detallado que a medida que el cambio climático, la pérdida del hábitat y otras degradaciones ambientales amenazan la diversidad dentro de las especies, "las poblaciones pueden perder la variación individual esencial que actúa como defensa contra la extinción".

Por ello, el estudio ofrece pautas para la restauración de los ecosistemas como, por ejemplo, priorizar la diversidad de individuos en las plantaciones y evitar la homogenización de los ejemplares plantados. "Las estrategias de conservación a menudo se centran en proteger a las especies como unidades completas", ha afirmado el investigador de la Estación Biológica de Doñana y coautor del artículo Ignasi Bartomeus.

"Nuestro trabajo subraya la necesidad de preservar, además, la variación individual ya que es lo que permite a las especies persistir cuando forman parte de comunidades ecológicas diversas", ha añadido.