Casa de Colón (Gran Canaria) celebra la próxima semana talleres infantiles para recrear los famosos alebrijes mexicanos

La fabricación de figuras decorativas con materiales reciclados permitirá a los niños que asistan a los talleres de la Casa de Colón vincular el aprendizaje ambiental con el conocimiento de manifestaciones culturales extranjeras. Según ha informado el Cabildo de Gran Canaria, la próxima semana este museo ofrecerá la actividad ‘Navidad en el museo 2025’, un conjunto de talleres infantiles centrados en los alebrijes, figuras emblemáticas del arte popular mexicano, que se desarrollará el lunes 22 y el martes 23 de diciembre, entre las 10.00 y las 13.00 horas.

La propuesta va dirigida expresamente a menores de 6 a 12 años y se realizará en Las Palmas de Gran Canaria, resaltó el Cabildo. Los alebrijes, conocidos por su intensa combinación de colores y formas fantásticas, serán el eje temático de estas sesiones, en las que los participantes podrán descubrir tanto el origen como el significado de estas criaturas imaginarias que tradicionalmente se elaboran en México en papel maché o en madera tallada.

Tal como publicó el medio, las sesiones incluirán una breve contextualización sobre cómo y por qué surgieron los alebrijes, permitiendo que los asistentes conozcan la historia detrás de estas piezas del folk mexicano. La experiencia se complementará con la elaboración propia de figuras inspiradas en los alebrijes, usando materiales reciclados. Esta aproximación refuerza el mensaje de sostenibilidad, integrando el respeto por el medio ambiente en la actividad creativa y educativa.

La Casa de Colón detalló que la manualidad propuesta no solo fomentará la creatividad y la imaginación de los niños, sino que también abre la puerta a iniciativas lúdicas relacionadas con el arte y la tradición. Los productos finales podrán utilizarse como decoración navideña, ya sea adornando el árbol, componiendo el belén o sirviendo como centros de mesa en las celebraciones familiares, reportó el Cabildo.

Este enfoque didáctico-colectivo busca también propiciar el intercambio cultural. La introducción al universo de los alebrijes servirá como puerta de entrada para que los niños canarios se acerquen a expresiones artísticas de otras latitudes, favoreciendo la comprensión de la diversidad cultural a través de una actividad práctica y accesible.

Según consignó la información difundida, la iniciativa plantea así una convergencia entre el aprendizaje intercultural y el fomento de valores medioambientales, convirtiendo la experiencia en una propuesta educativa que trasciende la simple manualidad. Los organizadores han puesto énfasis en el carácter participativo y flexible del taller, favoreciendo la autonomía y la expresión individual de cada participante en el diseño de sus propias figuras.

El Cabildo de Gran Canaria concluyó que la experiencia espera no solo promover la creatividad y el respeto por el entorno, sino también despertar el gusto por la exploración de nuevas formas artísticas y culturales entre los niños, utilizando la educación no formal y el juego como herramientas principales.