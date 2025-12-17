Agencias

Al menos ocho policías heridos en ataques de las disidencias de 'Iván Mordisco' en el sureste de Colombia

Al menos ocho agentes de Policía han resultado heridos este martes en el departamento del Cauca, en el sureste de Colombia, en ataques que las autoridades del país han atribuido a las disidencias de las FARC lideradas por 'Iván Mordisco'.

"En el municipio de Buenos Aires, lamentablemente, después de la oleada de violencia que tuvimos el día de hoy, tuvimos como saldo ocho policías que ingresaron al hospital tras resultar heridos en la estación de Policía. Posteriormente, fueron trasladados de manera helicoportada y todos presentan lesiones de alta gravedad", ha indicado la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo.

El ataque ha causado graves daños en la sede de la Alcaldía y otras instalaciones municipales así como en el Banco Agrario, donde los paramilitares se han hecho con una suma "millonaria" de dinero, y en el hospital de la localidad, obligando a la suspensión temporal de sus servicios, según recoge la emisora Blu Radio.

"Estas alteraciones provocaron afectaciones a la infraestructura del hospital del casco urbano, que resultó impactado por la onda explosiva. Ventanas, puertas, insumos y equipos biomédicos quedaron dañados, lo que impide la atención de los usuarios", ha explicado Camargo.

En este contexto, la Policía ha desplegado un amplio operativo junto al Ejército para "identificar, ubicar y judicializar a los responsables de planear y ejecutar estos cobardes ataques, que constituyen una grave violación del Derecho Internacional humanitario y a los derechos fundamentales de la población civil", según ha indicado el Ministerio de Defensa de Colombia.

Por su parte, el titular de la cartera, Pedro Sánchez, ha confirmado en su cuenta de la red social X que detrás del ataque están "los criminales de las disidencias del cartel del narcotráfico de 'alias Mordisco'".

"Estos son los verdaderos "gestos de paz" de quienes viven del narcotráfico. Toda la cadena de la cocaína -cultivos, laboratorios, transporte y comercialización- alimenta directa o indirectamente esta violencia que golpea a Colombia", ha señalado.

Mientras, la Defensoría del Pueblo ha alertado en un comunicado en redes sociales de la "crítica situación de violencia" desatada en Buenos Aires, donde "desde la madrugada de este 16 de diciembre, hombres armados, que presuntamente pertenecen al Frente Jaime Martínez, del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, adscrito al Estado Mayor Central (EMC), llevan a cabo ataques armados indiscriminados en pleno casco urbano contra la estación de Policía".

"Esta situación configura un escenario de emergencia humanitaria y ha puesto en riesgo extremo e inminente a la población civil", ha advertido antes de hacer un llamamiento "urgente, categórico e inaplazable" al cese inmediato de acciones que pongan en peligro a los civiles.

