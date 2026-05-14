Los cancilleres de los BRICS se reúnen en la India bajo la presión de la guerra en Irán

Nueva Delhi, 14 may (EFE).- Los ministros de Exteriores del grupo ampliado de los BRICS se reúnen este jueves en Nueva Delhi, en el primer encuentro de alto nivel del bloque desde el inicio de la guerra en Oriente Medio y en medio de crecientes tensiones entre algunos de sus miembros por el conflicto.

El foco de la reunión está puesto en el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, quien se encontrará cara a cara con su contraparte de Emiratos Árabes Unidos (EAU), uno de los países que se ha visto involucrado en el conflicto, Khalifa Shaheen Al Marar.

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Desde el inicio de la guerra en febrero, Irán ha lanzado ataques contra EAU; mientras que el Wall Street Journal reveló esta semana que el país árabe también había venido respondiendo militarmente en secreto.

Según informó el diario indio The Indian Express, citando fuentes diplomáticas, Irán ha presionado a la India, que ostenta la presidencia rotatoria del BRICS, para impulsar una declaración conjunta del bloque contra las acciones militares de Estados Unidos e Israel.

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El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kzen Gharibabadi, dijo a medios locales que había un país de los BRICS que estaba bloqueando la declaración, sin mencionar directamente a EAU.

La guerra ha comenzado a generar presión económica sobre varios países del BRICS debido al aumento de los precios energéticos y la volatilidad derivada del conflicto en el golfo Pérsico.

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La reunión ministerial, que se llevará a cabo entre el 14 y 15 de mayo, servirá además como preparación técnica para la próxima cumbre de líderes del BRICS, prevista para septiembre en Nueva Delhi, donde la India buscará proyectar al grupo como una plataforma de coordinación del Sur Global a pesar de las tensiones entre miembros.

"La paz y la seguridad siguen siendo centrales para el orden global. Los conflictos recientes solo resaltan la importancia del diálogo y la diplomacia. También hay un profundo interés compartido en fortalecer la cooperación contra el terrorismo", declaró el canciller indio, S. Jaishankar, en su discurso de apertura, antes de dar inicio a las conversaciones a puerta cerrada.

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China es el único país entre los fundadores de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que no envió a su ministro de relaciones exteriores a Nueva Delhi. El canciller Wang Yi no asistirá a las sesiones debido a la coincidencia con la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llegó el miércoles y se reunió con su homólogo indio con el objetivo de "intensificar la cooperación energética y garantizar el suministro a la India" frente a las presiones occidentales.

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La cita también cuenta con la presencia del canciller brasileño, Mauro Vieira; y del ministro sudafricano de Relaciones Internacionales, Ronald Lamola, ambos países fundadores del bloque.

También arribaron representantes de Cuba, Uzbekistán, Kazajistán y Nigeria, países socios invitados a la reunión ampliada del grupo.

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El grupo, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, incorporó en los últimos dos años a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, ampliando su peso económico y político, pero también las diferencias internas entre algunos de sus miembros. EFE