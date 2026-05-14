David Bisbal se rompe al recordar a su padre: "Desde que se fue aparece en mi corazón y en mi mente todas las mañanas"

Visita de lujo este miércoles en 'El Hormiguero', que ha recibido a David Bisbal con motivo del lanzamiento de su nuevo y sorprendente trabajo musical cuando está a punto de celebrar 25 años de carrera, 'Eternos', un disco de versiones con el que rinde homenaje a algunos de los artistas más icónicos de la historia que verá la luz el próximo octubre y del que ya ha lanzado el primer single, 'Vivir así es morir de amor,' de Camilo Sesto.

Antes de arrancar el tour por Latinoamérica con este álbum en otoño, le queda por delante un verano repleto de compromisos en nuestro país, con una gira de festivales en la que, junto a otros compañeros, subirá al escenario durante 70 minutos para hacer un repaso de sus grandes éxitos.

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Además, y como ha revelado a Pablo Motos, compaginará sus conciertos con la grabación de un programa de televisión en Bogotá,. "Va a ser muy fuerte. Cuando la gente lo sepa, va a alucinar. Cada semana, durante nueve semanas, voy a tener que viajar entre España y Colombia. Espero que me ayude Dios y que los ritmos circadianos me acompañen" ha expresado, confesando que lo más "duro" de todo será tener que pasar tanto tiempo separado de su familia.

"Cuando recibí esta propuesta estaba muy feliz pero a la vez muy triste. Hablé mi esposa, con 'Rosanita' y le dije que me parecía una gran oportunidad, pero que estoy triste porque son las vacaciones de los niños. Pero somos un equipo y logramos encajar las piezas a la perfección para que el trabajo siga su curso y no perderme la vida familiar" ha relatado, destacando el apoyo incondicional de Rosanna Zanetti para que pueda compaginar su carrera sin que su faceta personal y su relación con sus pequeños Matteo y Bianca se resienta.

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Hablando de su familia, el presentador ha querido saber qué recuerdo le queda de su padre, José Bisbal, tras su reciente fallecimiento el pasado 10 de febrero después de varios años luchando contra el Azhéimer. "Es muy difícil quedarse con un momento de felicidad porque mi padre siempre estaba sonriendo. Todo el mundo lo quería. era un hombre buenísimo y toda la gente lo paraba por la calle, porque fue boxeador profesional durante 18 años. Lo recuerdo siempre cantando y sonriendo. Ha habido tantos momentos graciosos y eternos que jamás voy a ponerme triste o cabreado con algún recuerdo de mi padre, todos eran positivos", ha confesado muy emocionado.

Un momento en el que no ha podido evitar romperse y, al borde de las lágrimas, ha reconocido que "lo más fuerte de todo es que yo me acordaba de él todas las semanas, pero no todos los días. Desde que se fue, aparece en mi corazón y en mi mente todas las mañanas. Esa sensación de que están contigo es muy fuerte y es real".

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También Pablo Motos se ha sincerado sobre la pérdida de sus padres, revelando que desde que fallecieron "tengo mi fuerza y la de mi padre, y mi sonrisa y la de mi madre. Me gusta recordarles en momentos alegres porque me ayuda mucho a saber cómo eran". "A mí también me pasa" ha asegurado Bisbal antes de fundirse en un emotivo abrazo con el presentador.