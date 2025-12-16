Agencias

Un proyecto de ley en EEUU busca frenar la interferencia de Cuba en emisoras de Florida

Guardar

Miami (EE.UU.), 16 dic (EFE).- El congresista Darren Soto anunció este martes la presentación de un proyecto de ley en Estados Unidos que busca detener la interferencia de señales provenientes de Cuba en emisoras de radio de Florida para difundir propaganda comunista.

El demócrata denunció que la radio oficial cubana difunde propaganda comunista durante varias horas cada noche y afecta a la transmisión de estaciones locales, especialmente en la banda AM.

La iniciativa fue impulsada por el congresista Soto, del centro de Florida, quien alertó sobre el impacto que estas interferencias están teniendo en emisoras con recursos limitados y en las comunidades a las que sirven.

"En este momento, una emisora de radio local del centro de Florida ve cómo su señal es regularmente interferida por la radio estatal cubana, que durante horas cada noche difunde propaganda comunista perjudicial a los floridanos", afirmó el legislador.

Soto también subrayó las dificultades económicas que enfrentan las estaciones afectadas.

"Muchas pequeñas estaciones de radio AM en Florida y Alaska no cuentan con los recursos financieros necesarios para bloquear estas señales", indicó.

El proyecto, denominado Ley para Detener la Radio Comunista (Stop Communist Radio Act), busca instruir a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) a establecer un programa de subvenciones para apoyar a emisoras que estén sufriendo interferencias perjudiciales de señales extranjeras provenientes de países como Cuba, Rusia y Corea del Norte. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez pide precaución y seguir las indicaciones de Protección Civil ante los avisos por lluvias en Almería y Valencia

El jefe del Ejecutivo instó a la población a acatar las advertencias oficiales y limitar traslados innecesarios en plena emergencia, ya que el fuerte temporal amenaza con inundaciones y desbordamientos en varias localidades del litoral valenciano y almeriense

Sánchez pide precaución y seguir

Nueva York despierta con la primera nevada de la temporada

La ciudad amaneció cubierta tras una intensa caída de nieve, fenómeno que también afectó Boston y Filadelfia, según el Servicio Meteorológico Nacional, que prevé bajas temperaturas y advierte sobre la continuidad de los operativos de limpieza vial

Infobae

Mueren al menos siete personas tras un derrumbe en una mina en Zimbabue

Infobae

Machado afirma que para conseguir la "libertad" en Venezuela "hace falta ejercer la fuerza"

Durante una entrevista, la dirigente opositora instó a gobiernos extranjeros a intensificar presiones sobre Nicolás Maduro, rechazó vínculos de la resistencia venezolana con eventuales maniobras militares foráneas y calificó al oficialismo de organización criminal internacional

Machado afirma que para conseguir

Bolaños, sobre el 'caso Salazar': "Podemos equivocarnos en las personas, pero no nos equivocamos en los valores"

Bolaños, sobre el 'caso Salazar':