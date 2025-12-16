Trump demanda a la BBC por 8.500 millones de euros por la edición de su discurso antes del asalto al Capitolio

El reconocimiento realizado a principios de noviembre por el presidente de la BBC, Samir Shah, acerca de que la edición de imágenes en el programa Panorama pudo haber dado la impresión de que Donald Trump estaba incitando a la violencia, desencadenó un debate público y aumentó la tensión entre el ex mandatario estadounidense y la corporación británica. A raíz de esa controversia, se generaron nuevas reacciones y la cadena británica ofreció una disculpa adicional, aunque descartó cubrir la indemnización económica solicitada. Este contexto se enmarca en la acción judicial presentada por Donald Trump, quien formalizó una demanda ante un tribunal federal en Miami por un total de 10.000 millones de dólares (unos 8.500 millones de euros), según informó The New York Times.

El medio estadounidense detalló que Trump acusa a la BBC de manipular, editar y distorsionar de forma deliberada un fragmento de su discurso previo a las elecciones de 2024, emitido en un documental del programa Panorama. Esta pieza audiovisual, según la demanda presentada el lunes y compuesta por 46 páginas, habría presentado al ex presidente como autor de un supuesto llamamiento a la violencia, justo antes del asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021. Según consignó The New York Times, Trump alega que la corporación pública británica violó la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales del estado de Florida, reclamando dos partidas de 5.000 millones de dólares (4.255 millones de euros cada una) por los daños supuestamente ocasionados.

Trump manifestó públicamente su postura frente a la cuestión al declarar: “Literalmente, pusieron palabras en mi boca. Me hicieron decir cosas que nunca dije públicamente, supongo que usaron inteligencia artificial o algo así”. Según publicó The New York Times, el ex presidente subrayó que atribuye la alteración del contenido tanto a técnicas tradicionales de edición como al posible empleo de herramientas de inteligencia artificial, y añadió que desconoce la naturaleza exacta del proceso pero que lo sospecha por el resultado del material difundido. Los abogados del expresidente insistieron en que Trump nunca pronunció en público las frases que, según la versión transmitida, se le atribuyeron en el documental de la BBC.

De acuerdo con la denuncia, el documental representó a Trump de una manera “falsa, difamatoria, engañosa, despectiva y maliciosa”. Este hecho habría tenido consecuencias directas sobre su imagen y sobre el desarrollo de su candidatura a la presidencia en 2024. El medio estadounidense resaltó que la transmisión del documental por parte de la BBC se produjo poco antes de las elecciones, en un periodo considerado clave para la proyección pública del ex presidente. La demanda sostiene que el material formaría parte de una campaña orientada a influir de manera negativa en la opinión pública estadounidense respecto a Trump y a su proyecto electoral.

La estrategia legal de Trump se apoya en el argumento de que la alteración de los contenidos audiovisuales transmitidos contribuyó a desacreditar y difamar su figura justamente en un momento central del proceso electoral. El documento presentado ante el tribunal federal en Miami reclama una compensación económica de 10.000 millones de dólares, monto que, según el ex mandatario, correspondería tanto a los daños reputacionales sufridos como al impacto directo en su campaña y proyección política, según precisó The New York Times.

Las repercusiones mediáticas y políticas han estado marcadas por la respuesta de la propia BBC. Tras el primer reconocimiento público de Samir Shah sobre el posible efecto de la edición de imágenes, la corporación ofreció una disculpa puntual, pero ha rechazado asumir la responsabilidad económica planteada en la demanda de Trump. El medio estadounidense reportó que, hasta la fecha de la presentación formal de la denuncia, la cadena británica optó por no hacer declaraciones públicas adicionales sobre el proceso o sobre los señalamientos directos del ex presidente de Estados Unidos.

Según The New York Times, la defensa de Trump insiste en la necesidad de que se esclarezcan responsabilidades legales y se compense el perjuicio causado tanto a su campaña como a su imagen personal. Los representantes legales del ex presidente también han expresado su intención de hacer responsable a la “otrora respetada y ahora desacreditada” BBC, en alusión al descrédito que, en su criterio, habría sufrido la corporación tras los acontecimientos derivados del documental.

El expediente judicial presentado ante el tribunal especifica que, en caso de haberse utilizado inteligencia artificial en la edición, esa tecnología habría contribuido a distorsionar el mensaje original, aunque Trump admite desconocer si efectivamente esta herramienta intervino. De acuerdo con The New York Times, la negativa de la cadena pública británica a abonar la suma reclamada y la ausencia de comentarios posteriores mantienen la incertidumbre respecto al desenlace del conflicto.

Trump formalizó la demanda el lunes, día en el que, delante de los periodistas en el Despacho Oval, comunicó su decisión de iniciar un proceso legal contra la BBC. La querella planteada, según el medio estadounidense, acusa directamente a la cadena británica de haber interferido de manera deliberada en el proceso electoral estadounidense y de haber causado un menoscabo relevante a la reputación del ex mandatario por la edición del fragmento documental.

The New York Times destacó que el caso continúa sin resolución en el sistema judicial estadounidense, y el desarrollo futuro dependerá de la respuesta de la BBC y de las decisiones que adopte el tribunal en Miami. El litigio figura aún entre los asuntos sin cerrar y queda pendiente de potenciales comparecencias judiciales o declaraciones públicas de las partes involucradas.