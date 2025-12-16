Tamara Falcó desvela cómo han recibido en casa la noticia del cuarto embarazo de Ana Boyer

Ana Boyer y Fernando Verdasco, que actualmente viven en Catar, comunicaron que esperan a su cuarta hija, la primera niña que llega a la familia tras el nacimiento de tres hijos varones, Miguel, Mateo y Martín. El anuncio coincide con el octavo aniversario de matrimonio de la pareja, quienes han subrayado que el bebé ha sido "totalmente buscado". Según informó el medio, la familia Preysler-Boyer ha recibido la noticia con entusiasmo, reforzando su imagen de familia numerosa.

El medio detalla que la llegada de una niña era un deseo largamente compartido por Ana Boyer y Fernando Verdasco. La pareja expresó mediante redes sociales el significado especial de este embarazo y aseguró que tanto ellos como sus hijos aguardan la llegada de la nueva integrante con expectativa. La noticia no solo representa un cambio para la familia nuclear, sino que incrementa también el número de nietos de Isabel Preysler, que suma así una nueva nieta.

La confirmación pública del embarazo se realizó desde Catar, lugar de residencia de Boyer y Verdasco, quienes eligieron ese espacio para transmitir su felicidad y la de sus hijos. El medio señaló que la pareja reveló detalles de este momento señalando la importancia del evento en su vida personal y familiar, y recalcó cómo responde a la imagen que siempre tuvieron de sí mismos: una familia amplia y unida.

Mientras la noticia circulaba, la atención también se centró en Tamara Falcó. La marquesa de Griñón, hermana de Ana Boyer, fue abordada en Madrid mientras paseaba a sus perros. Al responder a preguntas sobre el embarazo de su hermana, Falcó eligió la brevedad y trasladó el sentir general del clan familiar: "Encantados, gracias". Según publicó el medio, la hija de Isabel Preysler evitó ofrecer más detalles acerca del embarazo o los planes familiares para las próximas festividades, limitándose a una respuesta cordial y evitando ahondar en la intimidad.

El medio también consignó que la celebración de la futura llegada de la niña se ha sumado a otros momentos de protagonismo en la crónica social que la familia Preysler-Boyer ha experimentado recientemente. Cada embarazo en el entorno familiar suele generar un considerable interés y esta vez el hecho de que sea una niña implica una novedad para Ana Boyer y Verdasco, quienes hasta ahora eran padres de tres varones.

En sus declaraciones públicas, Ana Boyer manifestó que siempre soñaron con una familia numerosa y que la decisión de tener un cuarto hijo responde tanto a una ilusión conjunta como a un deseo personal. “La nueva incorporación a la familia, si todo va bien... será niña”, afirmó Ana Boyer a través de sus redes, según publicó el medio, indicando el ambiente de alegría reinante en su núcleo familiar.

Por su parte, la llegada de una nieta implica una suma relevante para Isabel Preysler, figura mediática, que continúa viendo crecer el número de integrantes de su familia. Según consignó el medio, la noticia aporta un nuevo capítulo a la historia familiar, que sigue recibiendo atención del público y de la prensa por la continuidad de los eventos personales significativos.

La recepción de la noticia entre los integrantes del núcleo familiar ha estado marcada por el deseo expresado durante años. De acuerdo con el medio, tanto Boyer como Verdasco han manifestado en diversas ocasiones su interés en ampliar la familia, y la posibilidad de tener ahora una hija ha intensificado, según dejaron ver, la alegría por este cuarto embarazo.

El anuncio llega en un contexto de celebraciones y efemérides, puesto que la pareja comenzó su vida en común hace ocho años. Este hecho fue destacado en la información publicada, que además precisó que la decisión de tener otro hijo no solo fue reflexionada, sino que formaba parte de una visión compartida sobre el sentido familiar.

Las declaraciones de Tamara Falcó, aunque concisas, refuerzan la idea de que la noticia ha contado con el respaldo y la alegría de los miembros cercanos. Ante la pregunta sobre los posibles encuentros familiares en las próximas fiestas, la marquesa optó por no dar detalles, manteniendo en reserva los planes futuros, según reportó el medio.

El entorno de la familia Preysler-Boyer, con presencia constante en la agenda social, se mantiene así en el foco informativo. La incorporación de una niña a una familia formada hasta ahora solo por hijos varones y la reacción de los allegados, plasmadas en las intervenciones recogidas por el medio, han vuelto a colocar al clan en el centro de la atención pública.