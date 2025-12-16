Presentan proyecto de ley en EEUU para frenar interferencia de Cuba en emisoras de Florida

Miami (EE.UU.), 16 dic (EFE).- El congresista Darren Soto anunció este martes la presentación de un proyecto de ley en Estados Unidos que busca detener la interferencia de señales provenientes de Cuba en emisoras de radio de Florida para "difundir propaganda comunista".

El demócrata denunció que la radio oficial cubana "difunde propaganda comunista durante varias horas cada noche y afecta la transmisión de estaciones locales", especialmente en la banda AM.

La iniciativa fue impulsada por el congresista Soto, del centro de Florida, quien alertó sobre el supuesto impacto que estas interferencias están teniendo en emisoras con recursos limitados y -según él- en las comunidades a las que sirven.

"En este momento, una emisora de radio local del centro de Florida ve cómo su señal es regularmente interferida por la radio estatal cubana, que durante horas cada noche difunde propaganda comunista perjudicial a los floridanos", afirmó el legislador.

Soto también subrayó las dificultades económicas que enfrentan las estaciones afectadas.

"Muchas pequeñas estaciones de radio AM en Florida y Alaska no cuentan con los recursos financieros necesarios para bloquear estas señales", indicó.

El proyecto, denominado Ley para Detener la Radio Comunista (Stop Communist Radio Act), busca instruir a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) a establecer un programa de subvenciones para apoyar a emisoras que estén sufriendo interferencias perjudiciales de señales extranjeras provenientes de países comunistas como Cuba, Rusia y Corea del Norte. EFE