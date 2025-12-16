Agencias

Netanyahu felicita a Kast por su triunfo en las presidenciales de Chile y espera "trabajar estrechamente" con él

Guardar

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha felicitado este martes a José Antonio Kast por su triunfo en las presidenciales de Chile, con quien espera, ha dicho, "trabajar estrechamente" en favor de ambas "democracias".

"Felicidades al presidente electo José Antonio Kast por su victoria", ha escrito Netanyahu en su cuenta de X, dos días después de que se confirmara el triunfo del candidato ultraderechista en segunda vuelta con el 58 por ciento de los votos.

"Israel espera trabajar estrechamente con usted y con Chile para profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico para fortalecer la asociación entre nuestras dos democracias", ha señalado.

Las de este año han sido la terceras presidenciales a las que se ha presentado Kast, un reconocido seguidor del dictador Augusto Pinochet e hijo del nazi Michael Kast, que al igual que otros muchos acabó huyendo a América Latina buscando el refugio que concedían las dictaduras fascistas que entonces oprimían la región.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fuerzas Armadas de Honduras conmemoran 200 años de creación del Ejército con un desfile

Infobae

La AU condena el ataque con drones que causó la muerte de seis cascos azules en Sudán

Infobae

(Crónica) Balaídos celebra la primera victoria liguera del Celta ante el Athletic

El conjunto vigués venció por dos goles y confirma sus opciones para disputar competiciones europeas, mientras el equipo de Ernesto Valverde desaprovechó un penalti clave y se mantiene fuera de las seis primeras posiciones del torneo

(Crónica) Balaídos celebra la primera

Instagram, ahora también en el televisor para ver los 'reels' con amigos

Instagram, ahora también en el

La pareja del presunto narco uruguayo Marset denuncia aislamiento en cárcel paraguaya

Infobae