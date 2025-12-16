Maduro acusa a Machado de realizar una "campaña fascista" y dice que es "ampliamente rechazada" por el pueblo

El canciller Yván Gil señaló que, si se siguieran los porcentajes mencionados por María Corina Machado sobre la supuesta implicación de la población venezolana en el narcotráfico, tal implicación alcanzaría incluso a sus familiares y allegados, lo que considera una exageración. En el comunicado difundido, Gil señaló también que estas expresiones por parte de la dirigente opositora la asocian a sectores privilegiados y alimentan el rechazo dentro de la sociedad, mientras que persiste el debate sobre presuntos pactos con grupos armados extranjeros, así como acusaciones de deslegitimar al pueblo venezolano. Según informó Europa Press, las recientes declaraciones de Machado y la respuesta del oficialismo intensificaron la confrontación política y las sospechas sobre supuestos vínculos foráneos.

Europa Press reportó que tanto el propio Gil como el presidente Nicolás Maduro relacionaron a Machado con una corriente política que, según sostienen, busca el apoyo de “oligarquías rancias” y respaldo internacional con el fin de acceder al poder. Según el medio, Maduro afirmó que el 89 por ciento de la población venezolana rechaza a María Corina Machado a raíz de sus comentarios respecto a la relación entre la sociedad venezolana y el narcotráfico. El jefe de Estado atribuyó este nivel de desaprobación también a la participación de Machado en eventos fuera del país, que —según su criterio— agravaron el alejamiento entre la dirigente y los ciudadanos.

Según detalló Europa Press, Maduro fue enfático al criticar una frase que atribuyó a la líder opositora, donde se habría afirmado que “el 60 por ciento de la población venezolana está metida en el narcotráfico”. El presidente sostuvo que, de aceptar esta lógica, en una familia de cinco personas, tres estarían involucradas en actividades ilícitas relacionadas con drogas. Calificó el comentario de alarmista y ofensivo, asegurando que tales afirmaciones motivaron mayor rechazo social, al que denominó como parte de una “campaña fascista”. Maduro indicó que esta campaña encuentra muy poco eco entre los venezolanos e insistió en que Machado es “ampliamente rechazada” en todo el país.

El mandatario venezolano también vinculó el descrédito que atribuye a Machado con su postura respecto a Estados Unidos. Según consignó Europa Press, Maduro afirmó que las críticas a la dirigente aumentaron después de que esta, presuntamente, solicitó apoyo estadounidense para una “invasión imperialista gringa” en el marco de un viaje para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega, evento al que finalmente no asistió. El presidente describió públicamente que, en territorio noruego, circularon versiones sobre una supuesta fractura vertebral sufrida por Machado al intentar salir del país. Relató que la opositora habría abandonado Caracas en secreto, disfrazada y con peluca, tomando posteriormente un barco hacia Curazao antes de abordar un vuelo con escala en Estados Unidos rumbo a Oslo.

En materia de política internacional, Europa Press informó que Maduro aprovechó el mismo espacio para denunciar la incautación de un buque petrolero venezolano por parte de Estados Unidos. El mandatario argumentó que la medida se justificó en el combate al narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico, y aseguró que Venezuela implementará “todas las medidas necesarias para resguardar el libre comercio, el respeto al Derecho Internacional y la defensa del país”. Maduro acusó además al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, de guardar silencio sobre este hecho, tildándolo de “piratería”, y señaló que la incautación fue difundida públicamente por el expresidente Donald Trump.

Gil reforzó la postura del Ejecutivo venezolano mediante un mensaje en su canal de Telegram, replicado por Europa Press, donde ironizó sobre las cifras expuestas por la opositora en el contexto del narcotráfico. El canciller además sugirió que las declaraciones y actitudes de Machado reflejan una tradición de desprecio hacia el pueblo, señalando asimismo supuestos acuerdos con organizaciones criminales y con paramilitares colombianos vinculados a los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque. Gil también acusó a la dirigente opositora de intentar “entregar el Esequibo” y ceder recursos nacionales, presentándola como parte de un sector que busca el poder a costa de los intereses venezolanos.

Europa Press consignó al final que la controversia en torno a las palabras atribuidas a María Corina Machado, así como la respuesta institucional, delinean el marco actual de tensión en la política venezolana, con la figura de Machado como eje de críticas recurrentes por parte de altos representantes del gobierno chavista. El medio subrayó que los recientes episodios relacionados con la política exterior de Estados Unidos y la incautación de bienes petroleros sumaron nuevos elementos al conflicto político, ampliando las disputas entre los diferentes bloques enfrentados dentro del país.