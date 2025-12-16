Agencias

Las ventas minoristas en Estados Unidos se estancan en octubre tras haber subido un 0,1% en septiembre

Las ventas minoristas en Estados Unidos se estancaron el pasado mes de octubre respecto a septiembre, cuando el consumo avanzó un 0,1% en lectura revisada, según ha revelado este martes la Oficina del Censo.

Cinco de las 13 categorías analizadas registraron retrocesos en sus ventas durante el décimo mes del año, con disminuciones en los capítulos de vehículos a motor (-1,6%), materiales de construcción y jardinería (-0,9%) y gasolineras (-0,8%).

Por el contrario, las ventas al por menor en tiendas de muebles se elevaron un 2,3%, las de artículos deportivos, musicales y libros un 1,9%, y las realizadas fuera de establecimientos subieron un 1,5%.

El Departamento de Comercio ofrece estos datos del valor del comercio minorista ajustado por variaciones estacionales y diferencias entre días festivos y días hábiles, pero no por cambios de precios.

