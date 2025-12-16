LaLiga y FEAFV lanzan una nueva edición de sus 'Talleres de Reminiscencia a través del fútbol'

El proyecto impulsado por clubes y entidades deportivas no solo tiene impacto en quienes lo integran, sino también en sus familias y comunidades locales. Según informó LaLiga mediante un comunicado, la experiencia recogida por dinamizadores y asistentes en ediciones pasadas de los talleres de reminiscencia vinculados al fútbol muestra beneficios diversos en el ámbito de la memoria de los adultos mayores, así como en personas con daño neurológico o problemas de salud mental. Esta iniciativa, organizada junto a la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV), celebra su tercera temporada y tiene como objetivo estimular recuerdos y vivencias personales a través de la conexión con la historia del fútbol.

De acuerdo con lo publicado por LaLiga, más de 1.400 personas han participado en las dos primeras temporadas de estos talleres, desarrollados en diversas ciudades españolas. El medio explicó que, entre los meses hasta junio de 2026, el programa se desplegará en 40 localidades distintas, donde se llevarán a cabo ciclos compuestos por 12 sesiones formativas por taller. Estas actividades se realizarán tanto en residencias como en coordinación con clubes de fútbol locales, posibilitando visitas a estadios, entrenamientos de equipos profesionales y museos. Según consignó LaLiga, la finalidad principal es activar áreas cerebrales relacionadas con la memoria a largo plazo mediante la evocación de momentos históricos y personales vinculados al fútbol, una práctica que ayuda a conservar funciones cognitivas activas y saludables.

El primer ciclo de la temporada 2025-2026 se distribuirá durante cinco meses, con una previsión de 480 horas de actividad, detalló LaLiga. Las ciudades incluidas en esta edición son Boadilla del Monte (Madrid), Logroño, Zumaia (Guipúzcoa), Mungia (Vizcaya), Bilbao, Zaratán (Valladolid), Alicante, Santa Isabel (Zaragoza), Madrid, Santa Pola (Alicante), Albacete, La Laguna (Tenerife), Vigo, Cartagena (Murcia), Paiporta (Valencia), Irún (Guipúzcoa), A Coruña y Málaga. La coordinación con asociaciones de veteranos de clubes como Atlético de Madrid, AD Alcorcón, CD Logroñés, Real Sociedad, Athletic Club, Real Valladolid, Hércules CF, Real Zaragoza, Rayo Vallecano, Elche CF, Albacete Balompié, CD Tenerife, RC Celta, FC Cartagena, CD Leganés, Valencia CF, Real Unión Club Irún, RC Deportivo y Málaga CF, permite que las sesiones sean contextualizadas y refuercen el vínculo local con el fútbol.

El medio LaLiga recogió declaraciones de Juan Mari Zorriqueta, presidente de honor de la FEAFV y referente del proyecto, quien valoró la renovación del convenio con la Fundación LaLiga para una tercera edición, destacando el interés por ampliar el número de grupos residenciales y asociaciones participantes. El objetivo, explicó Zorriqueta según LaLiga, es extender el alcance de los talleres a nuevas localidades y favorecer la inclusión tanto de personas mayores como de individuos con daño cerebral adquirido o dificultades de salud mental. En esa línea, apuntó que la iniciativa busca propiciar nuevos espacios de encuentro y fortalecer la cohesión comunitaria, con efectos positivos sobre el estado emocional de los participantes.

Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, indicó según publicó LaLiga, que la organización agradece a la FEAFV la oportunidad de involucrarse en este proyecto y subrayó la relevancia social de la propuesta, que persigue mejorar la calidad de vida de las personas a través del fútbol. De la Fuente valoró que las actividades organizadas no solo permiten a los participantes rememorar historias personales y colectivas de manera positiva, sino que además contribuyen al mantenimiento de la agilidad mental y fomentan el enlace entre experiencias pasadas y la realidad contemporánea.

La edición actual del programa continuará integrando distintos formatos didácticos en las sesiones y se articulará con visitas grupales a espacios representativos del fútbol, como parte de una estrategia diseñada para reforzar la memoria y el bienestar emocional. Según los datos recogidos por LaLiga, los resultados reportados en temporadas previas confirman que rememorar hitos deportivos y episodios significativos ligados al fútbol favorece la preservación de la actividad cognitiva y brinda oportunidades para que los participantes compartan sus recuerdos y emociones en un entorno grupal.

El desarrollo de estos talleres ha contado con la colaboración activa de asociaciones de futbolistas veteranos de equipos tanto de primera como de segunda división, según reportó LaLiga. Las distintas acciones se realizan acorde a las características de cada colectivo y localidad, buscando siempre la participación directa tanto de los clubes como de los entornos residenciales involucrados. Los testimonios recogidos en las pasadas ediciones, según destacó el comunicado de LaLiga, enfatizan el impacto positivo que tiene el programa sobre las rutinas diarias, el sentido de pertenencia a la comunidad y las relaciones interpersonales de los asistentes.

Las actividades planificadas por la Fundación LaLiga y la FEAFV buscan mantener el entusiasmo e interés de los participantes por el fútbol y su historia, utilizando este deporte como herramienta principal para fortalecer la memoria autobiográfica y las competencias sociales. La estructura de los talleres contempla la alternancia de dinámicas participativas y contenidos formativos relacionados con el pasado futbolístico, así como la organización de encuentros con figuras relevantes de clubes locales. De este modo, las entidades responsables del programa, según reiteró LaLiga, pretenden seguir generando un entorno facilitador para la recuperación de recuerdos, la inclusión social y la mejora global de la calidad de vida de los adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad neurológica.