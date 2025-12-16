La ONU critica la opacidad de los decretos de Maduro sobre el estado de conmoción externa en Venezuela

El uso de aplicaciones móviles promovidas por el Estado venezolano para incentivar denuncias entre familiares y allegados representa, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, uno de los factores que consolidan un clima de temor y desconfianza en la sociedad venezolana. Europa Press destacó que esta estrategia digital, documentada por la oficina que dirige Volker Turk, ha impactado negativamente la vida cotidiana, creando un ambiente de autocensura y desconfianza en el núcleo familiar y social. A este panorama se suman prácticas como la detención de familiares de personas vinculadas a la oposición y, en algunos casos, la desaparición de allegados, circunstancias que han sido tipificadas por el organismo internacional como medidas represivas del Ejecutivo venezolano.

De acuerdo con Europa Press, el Alto Comisionado Volker Turk advirtió que las políticas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro fomentan un contexto marcado por el temor y la represión, dificultando la labor de observadores y entidades internacionales para evaluar el cumplimiento de derechos fundamentales en Venezuela. Turk expresó particular inquietud sobre los decretos presidenciales relacionados con el estado de conmoción externa cuyo contenido, hasta el momento, no ha sido divulgado oficialmente, lo que —según el funcionario de la ONU— impide cualquier revisión acerca de su correspondencia con el Derecho Internacional y blinda al Ejecutivo venezolano ante la fiscalización internacional.

Europa Press reseñó que el estado de conmoción externa, contemplado en el artículo 338 de la Constitución de Venezuela, autoriza al Ejecutivo la adopción de medidas excepcionales. Esto incluye la movilización de fuerzas armadas, la restricción de libertades civiles y el control de los medios de comunicación bajo la argumentación de amenazas provenientes del extranjero, en particular relacionadas con actividades militares estadounidenses en el Caribe. En respuesta a estas críticas, el gobierno venezolano defendió la necesidad de tales medidas, señalando la presencia de operaciones exteriores centradas en el combate al narcotráfico como justificación para las acciones adoptadas por las autoridades.

El Alto Comisionado ha destacado que el agravamiento de la confrontación política suele impactar principalmente a la población general. Volker Turk señaló, según publicó Europa Press, que en contextos de polarización y tensión son los ciudadanos quienes resultan más afectados. “La historia ha demostrado, una y otra vez, que cuando la confrontación se intensifica, a menudo son las personas comunes quienes quedan atrapadas en el fuego cruzado. No los criminales ni quienes ostentan el poder, sino la gente común”, afirmó el funcionario de Naciones Unidas.

La oficina del Alto Comisionado también ha puesto de relieve la existencia de denuncias sobre reclutamiento forzoso, evidenciando casos en los que se habría presionado tanto a adolescentes como a adultos mayores a integrarse en actividades de carácter militar. Según explicó Europa Press, este tipo de prácticas, además de reforzar la percepción de una sociedad cada vez más militarizada, conllevan nuevas limitaciones a la libertad de expresión y a la libertad de opinión, especialmente hacia sectores como medios de comunicación, organizaciones sociales y humanitarias, así como opositores y defensores de derechos humanos.

En cuanto a la represión directa contra la disidencia, la ONU contabilizó, desde julio, al menos diecisiete casos de familiares —mayormente mujeres, menores y ancianos— de opositores detenidos por razones políticas, según datos recogidos por Europa Press. Doce de estos allegados permanecen en paradero desconocido, lo que ha llevado a calificar estos episodios como posibles prácticas de desaparición forzada. Además, la utilización de denuncias promovidas por el Estado mediante tecnología digital ha incentivado, según la oficina de Turk, un incremento de la violencia social y la militarización del espacio cívico.

Las restricciones personales tampoco solo afectan a opositores y activistas. Organizaciones obreras se han visto en el centro de la controversia luego de la detención de referentes sindicales. Entre ellos, José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), cuya aprehensión fue interpretada por el Alto Comisionado como una advertencia dirigida a todo el movimiento sindical nacional, reportó Europa Press.

Turk también alertó sobre las condiciones inadecuadas que enfrentan los privados de libertad en centros de reclusión como Helicoide, Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, en los que se denuncia la falta de contacto con sus familiares y representantes legales, así como la carencia de alimentos y medicinas. Europa Press consignó que la inminencia de las elecciones presidenciales de 2024 ha exacerbado estas condiciones.

Las muertes bajo custodia y el traslado de reclusos a locaciones desconocidas figuran entre los aspectos más graves abordados por la oficina de Naciones Unidas. Europa Press señaló que la ONU ha documentado al menos cinco fallecimientos de personas detenidas durante el proceso electoral, incluido el caso del opositor Alfredo Díaz, motivo por el cual Turk demandó investigaciones independientes.

El Alto Comisionado exigió la liberación inmediata de aquellos considerados detenidos arbitrarios, mencionando explícitamente a Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Kennedy Tejeda y cuatro adolescentes. Turk también manifestó su preocupación por el intento de privar de la nacionalidad venezolana a dirigentes opositores, lo cual incrementó las alertas internacionales en torno a los derechos civiles en el país, según lo reportado por Europa Press.

Otro aspecto abordado por el Alto Comisionado ha sido el asesinato de líderes indígenas, como Virgilio Trujillo, Joaquín Hernández y Cesáreo Panapera, lo que para los organismos internacionales evidencia la vulnerabilidad de las poblaciones originarias ante el actual clima de represión. Europa Press enfatizó este último punto como una de las causas que ha impulsado el aumento de la atención internacional sobre la situación venezolana en materia de derechos humanos.

La intensificación de las migraciones ha motivado, igualmente, un llamado por parte de Turk hacia los países de destino para que mantengan y refuercen los mecanismos de protección internacional para migrantes, refugiados y solicitantes de asilo provenientes de Venezuela. Europa Press reportó que la ONU insta a los gobiernos a coordinar la protección, subrayando la gravedad de las dificultades que los venezolanos enfrentan en el plano jurídico y humanitario.

En un contexto de escrutinio internacional continuo, el Alto Comisionado reconoció la liberación de al menos cincuenta y una personas desde la publicación de su más reciente informe y la visita consular a veintitrés extranjeros en centros de detención, según información de Europa Press. Aunque estas medidas fueron valoradas, el funcionario demandó el respeto a la integridad y derechos fundamentales de todos los privados de libertad y la garantía de investigaciones independientes sobre los casos documentados.

Las peticiones de mejor coordinación entre los organismos internacionales, junto al llamado a investigaciones independientes y a la garantía de protección para las libertades fundamentales, permanecen como constantes mientras la comunidad global sigue de cerca la evolución de la situación venezolana. Europa Press concluyó que las advertencias y peticiones del Alto Comisionado se insertan en un escenario que continúa generando preocupación en torno al acceso a la justicia y la vigencia de los derechos civiles y políticos en Venezuela.