La Eurocámara da luz verde a las salvaguardas agrícolas que Bruselas diseñó para salvar el pacto con Mercosur

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes su visto bueno a las salvaguardas propuestas por la Comisión Europea para reforzar la protección de los agricultores europeos en caso de que el acuerdo de libre comercio de la UE con Mercosur tuviera un grave impacto en su actividad.

Este marco de protección, que incluye un mecanismo para suspender las ventajas arancelarias a las producciones de Mercosur en caso de graves distorsiones para los europeos, es independiente al pacto comercial en sí, pero varios socios condicionaron su apoyo al acuerdo a que salieran adelante estas medidas.

De hecho, Bruselas diseño esta red de seguridad para tratar de convencer a los países más reticentes al pacto comercial, entre ellos Italia y Polonia, pero sobre todo a Francia, que mantiene su firme rechazo aunque por sí solo no suma la minoría de bloqueo suficiente para frustrar el acuerdo.

Con el visto bueno del pleno, la Eurocámara podrá formalizar con el Consejo (gobiernos) la adopción de las salvaguardas en las próximas horas, un paso previo que aguardaba la presidencia danesa de la UE para proponer a los 27 aprobar la firma del acuerdo de libre comercio, con el objetivo de que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, António Costa, viajen a Brasil para rubricar el acuerdo este mismo sábado.

La posición de la Eurocámara, redactada por el eurodiputado del PP Gabriel Mato, ha sido aprobada en la sesión plenaria de Estrasburgo (Francia) con una holgada mayoría de 431 votos a favor, 161 en contra y 70 abstenciones. Antes del voto, Mato ha defendido que la respuesta de Bruselas es "equilibrada y creíble" y ofrecerá una "protección real" a los productores europeos.

CONTROL REFORZADO Y SUSPENSIÓN DE PREFERENCIAS

Bruselas prevé con esta propuesta procedimientos claros para la aplicación "oportuna y efectiva" de medidas para los productos agrícolas, con disposiciones específicas para los productos sensibles como el azúcar, el etanol, los huevos el arroz o la carne de vacuno y aves de corral.

Cuando entre en vigor, Bruselas supervisará sistemáticamente las tendencias del mercado en relación con las importaciones de determinados productos agrícolas sensibles e informará semestralmente al Consejo y al Parlamento Europeo del impacto de las importaciones a los mercados de la UE.

Este seguimiento periódico y detallado permitirá identificar cualquier riesgo en una fase temprana y actuar con rapidez para remediar los posibles efectos negativos. La Comisión estudiará el mercado comunitario y, si es necesario, analizará situaciones específicas en uno o varios Estados miembro.

Los servicios comunitarios estarán a subidas drásticas de importaciones o caídas de precios e iniciará una investigación formal para tomar medidas en caso de que los precios de las importaciones sean al menos un 10% más bajos que los rivales europeos y al mismo tiempo se produce un aumento superior al 10% en las importaciones anuales de los contingentes preferentes de Mercosur o se detecta que el precio se reduce un 10% con respecto a los precios de importación del año anterior.

Si la investigación concluye que existe un perjuicio grave o riesgo de perjuicio, la UE podrá decidir retirar temporalmente las preferencias arancelarias sobre los productos que causan perjuicio.