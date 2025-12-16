El uruguayo Guillermo Almada deja el Real Valladolid para dirigir al Real Oviedo

El Real Oviedo y el Real Valladolid alcanzaron un acuerdo para que el técnico uruguayo Guillermo Almada dejara el conjunto pucelano y asumiera el cargo de entrenador en el club asturiano de manera inmediata, según informó el medio original. Almada llega en un momento complicado para el Oviedo, que ocupa la penúltima posición de LaLiga EA Sports con solo diez puntos y dos victorias acumuladas en la temporada, situación que sitúa al club a cinco unidades del límite para la permanencia, de acuerdo con la misma fuente. El objetivo inmediato del nuevo entrenador será revertir la dinámica del equipo y evitar el descenso a final de campaña.

El nombramiento de Almada responde a la destitución de Luis Carrión tras una secuencia de malos resultados que incrementó la preocupación entre directiva y afición. El medio que reportó la noticia detalló que la directiva ovetense ha ido realizando varios intentos por mejorar el rendimiento esta temporada, marcando el tercer cambio en el banquillo. Anteriormente, el puesto fue ocupado por Veljko Paunovic, responsable del ascenso a Primera División tras veinticinco años fuera de la máxima categoría del fútbol español.

La contratación del técnico sudamericano refleja, de acuerdo con la fuente, la urgencia de dar un nuevo impulso al proyecto deportivo del Real Oviedo. El club había sumado su segunda victoria el 30 de septiembre ante el Valencia CF, en Mestalla, con un marcador de 2-1, pero no consiguió encadenar una racha positiva después de ese resultado. Esa incapacidad para revertir la tendencia ha aumentado la presión sobre el equipo en un tramo del curso clave para su futuro en la competición.

La experiencia de Almada en el fútbol internacional fue uno de los factores determinantes para su fichaje, según consignó el medio que reportó la noticia. Su historial incluye pasos por clubes como River Plate de Montevideo, Barcelona de Ecuador y varios equipos del fútbol mexicano, entre ellos Santos Laguna y Pachuca. Precisamente bajo su dirección, el Pachuca celebró el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2024, un logro que resalta su capacidad para gestionar vestuarios en contextos competitivos.

El Real Valladolid, donde Almada dirigió dieciocho partidos, agradeció al entrenador su labor y destacó en un comunicado oficial la permanencia del equipo en la décima posición de LaLiga Hypermotion, situado a cuatro puntos de la zona de ‘playoffs’ de ascenso y a ocho unidades del ascenso directo, según recogió la publicación original. La entidad le deseó éxito en el siguiente paso de su trayectoria profesional al frente del Oviedo.

El reto para Almada en la capital asturiana consiste en imprimir un sello personal en un grupo marcado por la inestabilidad. La presión para sumar puntos es inmediata; el Oviedo necesita recortar la distancia de cinco puntos respecto a la franja de equipos salvados para asegurar su continuidad en LaLiga EA Sports. Según detalló el medio original, la apuesta por un entrenador extranjero con reciente éxito internacional responde a la búsqueda de soluciones urgentes y a la esperanza de consolidar al club en la élite.

La directiva ovetense espera que el conocimiento de Almada sobre los diferentes escenarios futbolísticos y la reciente obtención de títulos se traduzca en un rendimiento óptimo que permita cumplir las exigencias, tanto internas como externas. El tramo final del campeonato ofrecerá a Almada la oportunidad de demostrar su capacidad para liderar al conjunto azul y reconducir una campaña marcada por las irregularidades en el banquillo y la urgencia de resultados, según indicó la fuente que comunicó el acuerdo.