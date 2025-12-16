El presidente electo de Chile propone un corredor humanitario de devolución de migrantes a sus países de origen

El análisis reciente de la situación de miles de migrantes irregulares en Chile ha colocado en la agenda regional la preocupación por casos de abuso en el sistema de salud, tal como dio a conocer la prensa local, que citó a la autoridad Contralora sobre situaciones en las que personas extranjeras en situación irregular toman licencias médicas financiadas por el sistema público antes de salir de vacaciones. Este panorama fue parte de la exposición realizada en Buenos Aires por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, al presentar un plan de coordinación multilateral que busca establecer un corredor humanitario para la repatriación de migrantes, con énfasis en la población venezolana. Según publicó el medio de prensa, la propuesta tiene como objetivo gestionar el retorno ordenado de ciudadanos extranjeros a sus países de origen, frente al contexto de un incremento de la migración irregular que, en palabras de Kast, ya supera el 11 o 12 por ciento de la población total del país.

De acuerdo con los datos difundidos en la prensa y consignados por Kast, el mandatario electo sostuvo en la capital argentina reuniones con figuras como el presidente de Argentina, Javier Milei, e intercambió puntos de vista con representantes de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Perú y Ecuador. Todos estos países, según informaron distintos medios, compartieron la preocupación sobre la crisis humanitaria y política en Venezuela, origen de uno de los mayores movimientos migratorios en la región durante los últimos años.

El mandatario electo de Chile argumentó la necesidad de avanzar en una respuesta regional concertada frente al fenómeno migratorio, que describió como un desafío multifacético. “La situación que se vive en Venezuela es inaceptable”, afirmó José Antonio Kast durante su declaración en Buenos Aires, reproducida por la prensa chilena y argentina. Según expresó el presidente electo, existe consenso entre los países sudamericanos sobre la urgencia de actuar en conjunto para afrontar los efectos sociales y económicos del éxodo venezolano.

La iniciativa del corredor humanitario se fundamenta en la distinción entre los migrantes que ingresan al país con contrato de trabajo y documentación en regla, y aquellos que llegan de manera irregular o sin identificación. Kast aclaró que Chile mantiene abierta la posibilidad de recibir a quienes dispongan de contratos laborales estables y que se presenten debidamente identificados en la frontera. Sin embargo, recalcó que el fenómeno reciente se tradujo en la presencia de más de 300.000 personas en situación irregular, sobre un total de dos millones de extranjeros residiendo en el país, según datos referidos por el propio Kast en sus contactos con los medios.

El medio de prensa reportó que el futuro mandatario insistió en la necesidad de cumplir con la legalidad y transparentar el proceso de atención a migrantes. Aludió a las observaciones de la Contraloría, donde se detectó que miles de extranjeros utilizaban licencias médicas, pagadas por el sistema estatal, antes de emprender viajes al extranjero. Para Kast, estos casos ilustran la urgencia de aplicar controles y distinguir entre la migración regulada y la irregular.

Durante su gira por Buenos Aires, Kast enfatizó el respaldo recibido por parte de autoridades de Argentina, Ecuador y Perú, quienes manifestaron compartir la visión sobre la necesidad de soluciones coordinadas en torno a la problemática migratoria. Según detalló el medio, la propuesta chilena busca no solo facilitar retornos humanitarios voluntarios a países de origen, sino también asegurar que dichos procesos se realicen respetando la normativa internacional y los derechos humanos de los migrantes.

Kast también comentó ante los medios sobre los factores que, en opinión de su gobierno, han posicionado a Chile como un destino atractivo para la migración regional. Mencionó la estabilidad económica, la oferta de servicios públicos en salud y educación, el acceso a vivienda y las condiciones de seguridad relativas frente a otros países sudamericanos. Según el mandatario electo, estos elementos han incrementado el atractivo de Chile para quienes buscan mejores condiciones de vida lejos de sus países de origen, en particular tras la crisis en Venezuela.

El intercambio de puntos de vista en la capital argentina incluyó el acuerdo generalizado acerca de la complejidad que representan los movimientos migratorios masivos y el impacto de la situación venezolana en toda Sudamérica. Kast citó el ejemplo de acciones internacionales, como las operaciones estadounidenses contra embarcaciones ilegales en el Caribe, para ilustrar la dimensión global del fenómeno y los desafíos para países con menor capacidad de intervención, como Chile. “Nosotros claramente no podemos intervenir en eso porque somos un país pequeño, pero somos víctimas del terror que implica tener una dictadura”, sostuvo el presidente electo, según lo consignó la prensa.

La gira del presidente electo chileno ocurre en un momento de agudización del debate sobre políticas migratorias tanto en el Cono Sur como en Centroamérica. El medio citado mencionó que los mandatarios de la región evalúan posibles mecanismos conjuntos, en espera de definir en las próximas semanas la viabilidad de implementar el corredor humanitario propuesto por Chile. La iniciativa busca, en suma, canalizar el retorno de migrantes en situación irregular y reforzar la cooperación frente a los retos sociales y económicos que plantea el flujo migratorio en Sudamérica.