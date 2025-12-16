El presidente electo de Chile propone corredor humanitario de devolución de migrantes a sus países de origen

Durante su viaje oficial a Buenos Aires, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sostuvo reuniones con mandatarios regionales en las que se discutieron particularmente los recientes cambios en los flujos migratorios y las repercusiones de la crisis venezolana en los países sudamericanos involucrados. En ese contexto, planteó la necesidad de enfocar la cooperación multilateral como vía para organizar el retorno seguro y ordenado de migrantes en situación irregular, iniciativa que recibió apoyo de varios gobiernos del continente, según reportó Europa Press.

El respaldo a la propuesta de Kast se manifestó principalmente entre representantes de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Perú y Ecuador, quienes, de acuerdo con lo consignado por Europa Press, expresaron su disposición a colaborar con la creación de un corredor humanitario regional. La propuesta surge en un escenario marcado por un aumento de desplazamientos desde Venezuela, fenómeno que las autoridades consultadas vinculan con la crisis del país sudamericano. Durante su estancia en Argentina, Kast remarcó la importancia de un enfoque conjunto que permita canalizar el retorno de quienes no cumplen con los requisitos legales para permanecer en los países de acogida.

Según detalla Europa Press, el presidente electo identificó la cooperación regional y la coordinación de políticas públicas como instrumentos esenciales para enfrentar un problema que, en su perspectiva, implica desafíos tanto sociales como económicos y de seguridad ciudadana. Kast argumentó que la situación en Venezuela constituye un detonante principal de los movimientos poblacionales, afirmando que las “acciones de la dictadura, una narco-dictadura”, han producido flujos migratorios de gran volumen. Además, relacionó estos fenómenos con factores externos, mencionando la influencia de Estados Unidos en el Caribe y la presencia de actores internacionales en la crisis venezolana.

Europa Press recogió que tras una reunión con el mandatario argentino Javier Milei, Kast hizo hincapié en que las naciones consultadas concuerdan en calificar de “inaceptable” el actual estado de Venezuela. Este consenso impulsa, según el presidente electo chileno, la búsqueda de alternativas conjuntas para abordar el creciente tránsito de personas a través de la región.

Durante sus declaraciones, Kast informó que en Chile reside actualmente una cifra superior a dos millones de migrantes, de los cuales entre el 11% y el 12% se encuentran en condición irregular. Aproximadamente 300.000 de ellos son de origen venezolano. Kast atribuyó la preferencia por Chile como destino migratorio a factores como la percepción positiva internacional acerca de la economía nacional, el sistema sanitario y la calidad de la educación ofrecida, situaciones que, según él, incrementaron la presión migratoria sobre el país.

El presidente electo hizo una diferenciación explícita entre extranjeros que ingresan con documentación adecuada y contratos laborales y aquellos que acceden de manera irregular. Europa Press recogió sus declaraciones, en las que manifestó su preocupación por el ingreso de migrantes sin permisos y subrayó la necesidad de fortalecer el apego a la legislación migratoria nacional. Kast valoró además el papel de la Contraloría chilena, que ha detectado irregularidades en el acceso de extranjeros al sistema de salud público, incluyendo casos en que se concedieron licencias médicas pagadas a personas que luego abandonaron el país.

Como parte de la estrategia de retorno, Kast propuso la creación de corredores humanitarios, mecanismo que considera legal y seguro para resolver los desafíos vinculados al ingreso irregular. Europa Press detalló que este planteamiento busca equilibrar la regularización y protección de los derechos de las personas en tránsito, junto con el respeto a los intereses de la población residente.

Además de abordar la cuestión migratoria, Kast y Javier Milei trataron la importancia de fortalecer la cooperación en ámbitos sociales y económicos a nivel regional. Ambos coincidieron, según consignó Europa Press, en que la magnitud del fenómeno migratorio exige respuestas coordinadas a largo plazo que impliquen a todas las naciones afectadas.

En paralelo a los contactos internacionales, Europa Press señaló que se discutió la posible postulación de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Kast confirmó la previsión de reunirse en diciembre con Bachelet para analizar si expresará su apoyo formal a la candidatura. De concretarse, Bachelet se convertiría en la primera mujer en ocupar el puesto y en la segunda persona latinoamericana en liderar la organización, después de Javier Pérez de Cuéllar.

Según especificó Europa Press, la buena acogida de la iniciativa de Kast por parte de varios gobiernos sudamericanos refleja una tendencia al consenso en torno a la necesidad de abordar de forma compartida los retos que plantea el aumento de flujos migratorios, enfatizando la integración de políticas sudamericanas para afrontar tanto las consecuencias inmediatas como las causas estructurales de estos desplazamientos.