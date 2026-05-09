Detenidos un adulto y sus hijos, menores de edad, en Vitoria por extorsionar a otro menor, de 15 años

La Ertzaintza ha detenido a tres personas, un adulto y dos menores, en Vitoria-Gasteiz por un presunto delito de extorsión. Los arrestados exigieron a la víctima, menor de edad, que les entregara dinero y oro bajo la amenaza de publicar un vídeo donde aparecía desnudo.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, este pasado mes de febrero, un menor, de 16 años, entró en contacto con un antiguo compañero de clase, de 15 años, y le exigió que le entregara una cantidad de dinero, sino difundiría un vídeo que grabó hace aproximadamente dos años en el que la víctima aparecía desnuda tras salir de las duchas del centro educativo donde estudiaban.

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El chico hizo el pago, pero dos semanas más tarde volvió a contactar por redes sociales con él y fue nuevamente chantajeado. Pocos días después, se citaron y, al parecer, fue agredido con un palo y una navaja por la persona que le extorsionaba.

Este viernes, la víctima tuvo un encuentro con su excompañero en el que también estaban un hermano suyo y su padre. Durante el mismo le amenazaron de muerte esgrimiendo una navaja, le golpearon y le ordenaron que les entregara dinero y oro.

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La Ertzaintza, a raíz de tener conocimiento de estos hechos, procedió al arresto este mismo viernes de los tres sospechosos. Se tratan de dos menores de 17 y 16 años y su padre, de 35 años y con antecedentes policiales.

Los dos menores han quedado a disposición de la Fiscalía de Menores y el adulto comparecerá a lo largo de este sábado ante la autoridad judicial.

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