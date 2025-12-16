El mercado laboral estadounidense crea 64.000 empleos en noviembre y la tasa de paro sube al 4,6%

La economía estadounidense generó 64.000 puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de noviembre, en contraste con los 105.000 empleos destruidos provisionalmente en octubre, mientras que la tasa de paro subió al 4,6%, según ha publicado este martes el Departamento de Trabajo.

El ministerio ha revisado a la baja la lectura de agosto en 22.000 empleos, desde -4.000 a -26.000, y la de septiembre en 11.000, desde 119.000 hasta 108.000. Con estas modificaciones, han desaparecido 33.000 puestos de trabajo respecto a lo informado anteriormente.

En el caso de la tasa de desempleo, esta se situó en noviembre en el 4,6%, dos décimas más que en septiembre al no disponerse de los datos de octubre por el silencio estadístico provocado por el 'cierre' del Gobierno.

La cifra de paro, que fue cuatro décimas superior en comparativa interanual, ha consolidado su desacople del rango del 4% al 4,2% en la que estuvo oscilando desde mayo de 2024.

El número de desempleados alcanzó en el undécimo mes del año los 7,831 millones frente a los 7,603 millones de septiembre, incluyendo 1,910 millones de parados de larga duración (aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más) que representaron el 24,4% del total de desocupados.

El número de empleados a tiempo parcial por motivos económicos repuntó en 909.000 personas desde septiembre, hasta los 5,488 millones. Asimismo, la tasa de participación de la fuerza laboral se situó en el 62,5%, una décima más.