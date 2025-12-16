Agencias

El FBI ofrece más de 40.000 euros a cambio del sospechoso del tiroteo mortal en la Universidad de Brown

Guardar

La Policía Federal de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) ha ofrecido este lunes una recompensa de hasta 50.000 dólares (cerca de 43.000 euros) a cambio de información que dé con el sospechoso del tiroteo del pasado sábado en la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island, que dejó dos estudiantes muertos y casi una decena de heridos.

"El FBI ofrece una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que conduzca a la identificación, arresto y condena del individuo", ha anunciado su director, Kash Patel, en su cuenta de la red social X, incidendo en la cooperación con el Departamento de Policía de la localidad de Providence en las pesquisas.

El organismo ha asegurado en este sentido que seguirá "proporcionando todos los activos, recursos y personal necesarios para brindar apoyo (...) rastrear pistas, inspeccionar los vecindarios y obtener información de inteligencia".

El FBI ha difundido además este mismo lunes una serie de fotografías del sospechoso, a quien ha decrito como un hombre de "aproximadamente 1,72 metros y de complexión robusta". Las imágenes muestran a una persona vestida con ropa oscura, además de una mascarilla y un gorro.

Las autoridades detuvieron en Coventry a un primer sospechoso --un hombre de 20 años procedente del estado de Wisconsin, según fuentes policiales-- que estaba en posesión de dos armas de fuego en el momento del arresto. Sin embargo, fue puesto en libertad sin cargos porque, según indicó el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, la evidencia "apunta en una dirección diferente".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenidas al menos 18 personas en Berlín (Alemania) tras una manifestación antipolicial

Al menos un millar de personas desafió a las fuerzas de seguridad alemanas en un evento que derivó en disturbios, enfrentamientos y arrestos, tras la suspensión abrupta de la protesta por ataques y violaciones reiteradas a la normativa vigente

Detenidas al menos 18 personas

Al menos tres fallecidos y 18 desaparecidos por inundaciones en Santa Cruz (Bolivia)

El Gobierno nacional intensifica la respuesta ante la emergencia en Santa Cruz, movilizando rescate y ayuda médica, luego de que lluvias excepcionales causaran desbordamientos, desplazamientos masivos y una alerta máxima por el riesgo de nuevos incidentes graves

Al menos tres fallecidos y

Al menos dos muertos y nueve heridos graves en un tiroteo en la Universidad de Brown, Rhode Island (EEUU)

Un individuo no identificado, cuya imagen fue captada por cámaras del campus, es el principal sospechoso del sangriento ataque que provocó una emergencia de seguridad sin precedentes en Providence, mientras continúa la búsqueda policial en la zona

Infobae

Cientos de personas protestan en Túnez contra la falta de libertades por cuarto sábado consecutivo

La manifestación reunió a referentes opositores, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos en la capital tunecina, donde exigieron liberar detenidos por motivos políticos y restaurar garantías democráticas, en medio de un creciente respaldo internacional y fuertes críticas al gobierno

Cientos de personas protestan en

Enfrentamientos armados entre dos localidades de Guatemala dejan al menos cinco fallecidos

La violencia provocó bloqueos viales, parálisis de actividades y aislamiento regional tras la retención de agentes de seguridad, con grupos fuertemente armados intensificando el conflicto y autoridades desplegando operativos ante un grave deterioro de la vida cotidiana y el orden institucional

Enfrentamientos armados entre dos localidades