Detenidos 38 nacionales sirios por "entrada ilegal" en Líbano

El Ejército libanés ha anunciado este lunes la detención de 38 personas de nacionalidad siria en redadas en viviendas y campamentos en el este del país, por haber entrado ilegalmente en su territorio.

"En el marco de las medidas de seguridad implementadas por el estamento militar en la región de Bekaa y en la frontera entre Líbano y Siria, unidades del Ejército, cada una apoyada por una patrulla de la Dirección de Inteligencia, llevaron a cabo redadas en viviendas y campamentos sirios, lo que resultó en la detención de 38 sirios", ha indicado en un breve comunicado.

Las Fuerzas Armadas han señalado que el arresto de todos ellos tuvo lugar en la región de Ghazzé (Becá Occidental), a excepción de dos personas que fueron detenidas en el campamento de Talia, en la región de Baalbek, y a quienes "se les confiscaron dos rifles".

Los 38, detenidos por "deambular ilegalmente en territorio libanés", han sido entregados a las autoridades correspondientes para ser interrogados, ha agregado el cuerpo militar en su nota.

Las autoridades libanesas levantaron en primavera ciertas restricciones relativas al cruce de la frontera entre Líbano y Siria para los nacionales de este último país, una medida que, de acuerdo al diario libanés 'L'Orient-Le Jour', expira a finales de este año y que busca fomentar el regreso de refugiados sirios residentes en Líbano tras la caída, hace poco más de un año, del régimen de Bashar al Assad.

