Bruselas asigna 29 millones para ayuda humanitaria a Birmania y la crisis rohingya

Los campos de refugiados rohingya, como el de Cox Bazaar, recibirán refuerzos económicos destinados a mejorar la asistencia que se brinda en esos lugares, según consignó la Comisión Europea. El ejecutivo comunitario anunció la asignación total de 29 millones de euros en recursos humanitarios para atender tanto a personas desplazadas dentro de Birmania como a refugiados que han cruzado a países vecinos, como Bangladesh, en respuesta al agravamiento de la crisis humanitaria que sacude la región.

De acuerdo con lo informado por la Comisión Europea, la decisión de liberar estos fondos responde al reciente recrudecimiento del conflicto en Birmania, que ha empujado a miles a abandonar sus hogares y ha incrementado el flujo de personas hacia países vecinos. El paquete, anunciado este martes desde Bruselas, destina 15 millones de euros adicionales a la cobertura de urgencias en comunidades afectadas directamente por la violencia interna, mientras que 14 millones de euros se asignan a la situación de los refugiados rohingya fuera del territorio birmano.

El medio detalló que del conjunto de recursos, hasta 12 millones de euros se emplearán para asistencia alimentaria y nutricional en áreas impactadas dentro de Birmania, buscando paliar las consecuencias de la inseguridad alimentaria y el hambre creciente producto tanto del conflicto como de desastres recientes. Dentro del monto dirigido a la respuesta regional, dos millones de euros reforzarán la atención en campamentos situados en Bangladesh, en particular en Cox Bazaar, considerado el mayor del mundo por su concentración de refugiados.

Según publicó la Comisión Europea, el impacto del conflicto armado se ha visto agravado este año por un terremoto que, a finales de marzo, dejó a amplias franjas de la población birmania con el acceso restringido a servicios elementales. El terremoto contribuyó al colapso de los servicios de salud, el abastecimiento de agua y sistemas de saneamiento, así como a la interrupción de la educación. La crisis humanitaria resultante mostró un incremento significativo en el número de personas que enfrentan hambre severa y requieren apoyo sustentable para sobrevivir.

La nueva asignación de ayuda anunciada por la UE se suma a los cerca de 50 millones de euros ya entregados en lo que va de año fiscal, según reportó la Comisión Europea. Este esfuerzo busca no solo responder a las necesidades inmediatas derivadas de la reciente ola de desplazamientos, sino también fortalecer la capacidad de organizaciones humanitarias que trabajan en la provisión de asistencia básica, tratar emergencias sanitarias y garantizar el acceso al agua potable para los habitantes más vulnerables.

El ejecutivo europeo enfatizó que la prioridad de la ayuda radica en sostener a quienes han perdido sus hogares debido a la violencia o el desastre, como también en proporcionar alimentación adecuada ante el aumento de la inseguridad alimentaria. Además, la Comisión recordó la importancia de la educación y de restablecer los servicios básicos que se han visto paralizados, al tiempo que se incrementa el apoyo a la comunidad rohingya tanto dentro como fuera de Birmania.

La Comisión Europea reiteró la urgencia de dar respuesta a la situación de los refugiados rohingya en países como Bangladesh, donde los campamentos como Cox Bazaar albergan a cientos de miles de personas en condiciones de vulnerabilidad. Allí, la colaboración internacional es considerada fundamental, dado el volumen de necesidades sanitarias, alimentarias y logísticas.

Según informó el organismo europeo, los recursos recién asignados buscan cubrir brechas inmediatas y sostener los esfuerzos humanitarios a mediano plazo, mientras la región sigue siendo escenario de desplazamientos forzados y privaciones derivadas de crisis políticas, violencia interna y catástrofes naturales.