Universidades valencianas rebajan el nivel de alerta meteorológica y recuperarán la normalidad desde esta tarde

Las universidades de València (UV) y Politècnica de València (UPV) rebajarán el nivel de alerta decretado por la borrasca Emilia a partir de esta tarde y recuperarán, por tanto, la normalidad y la actividad presencial.

Así, la Universitat de València dará por finalizado el nivel 2 de emergencia que había establecido en todos sus campus e instalaciones a las 15.00 horas.

La rectora, Mavi Mestre, a propuesta del Comité de Emergencias, ha acordado declarar el punto final de este nivel 2, decisión que será efectiva a partir de las tres de la tarde de este lunes una vez normalizada la situación de alertas vivida durante las jornadas de ayer y hoy, explica al institución académica.

Igualmente, la UPV ha señalado que a las 06.00 horas de hoy la alerta roja ha descendido a amarilla por la mejoría experimentada por la previsión meteorológica.

De este modo, desde las 14.00 h de hoy, la actividad académica será presencial y con "total normalidad" en todos los campus. El turno de tarde del personal laboral será presencial.

Mientras se mantenga la alerta amarilla, se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos y evitar actividades en el exterior que puedan comportar riesgo.

