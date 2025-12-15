Olga Moreno se sincera sobre Rocío Carrasco y su nula relación con sus hijos David y Rocío Flores

Durante la celebración de la entrega de premios ‘Estoy de moda’ en Madrid, Olga Moreno compartió sus reflexiones acerca de los desafíos personales y familiares que ha enfrentado en los últimos meses, enfatizando el impacto emocional de las fiestas navideñas tras la muerte de su madre y el papel central que juega su hija Lola en su vida diaria. En el evento, que reunió a figuras reconocidas del ámbito público, la sevillana fue consultada por la prensa sobre su postura respecto a la relación rota entre Rocío Carrasco y sus hijos, Rocío y David Flores, así como sobre su experiencia personal ante la presión mediática. Según publicó el medio Español, Moreno trasladó su deseo de que los hermanos puedan restablecer los vínculos con su madre, aunque considera que la reconciliación resulta poco probable en el corto plazo.

En sus declaraciones, Moreno declaró ante el medio Español que prefiere quedarse al margen de dichos asuntos familiares y subrayó que no mantiene ninguna relación con Rocío Carrasco. Pese a ello, reiteró su esperanza de que en algún momento los lazos maternales puedan repararse, anteponiendo el bienestar de los hijos en cualquier posible escenario. “Lo más importante son unos hijos”, expresó la sevillana, reflejando un enfoque que prioriza la armonía familiar y el entendimiento entre las partes involucradas.

Moreno también se refirió a su propia trayectoria emocional reciente. Explicó que la ausencia de su madre ha marcado profundamente las celebraciones navideñas y que afronta esas fechas con una actitud diferente: "Lo intentaré llevar lo mejor posible, con mi sonrisa, como siempre", afirmó ante el medio Español. Mencionó que, aunque la motivación para las festividades ha disminuido desde la pérdida materna, su hija Lola de 12 años representa un pilar fundamental para sostenerse durante esas etapas complicadas.

Sobre su capacidad para superar adversidades, la exmujer de Antonio David Flores hizo hincapié en la resiliencia que ha cultivado a lo largo del tiempo. "Siempre se sacan fuerzas de donde no las hay", explicó durante el acto, y añadió que el paso del tiempo obliga a adaptarse y continuar. “Te tropiezas y te levantas”, resumió sobre su manera de afrontar los obstáculos, en palabras recogidas por el medio Español.

Para 2026, Moreno situó la salud y el bienestar propio y de sus seres queridos como prioridades, matizando que su perspectiva se centra en fortalecer la unidad y la calma dentro de su núcleo familiar. La exconcursante de reality shows también abordó el tema de la exposición pública, reconociendo que la atención mediática afectó su estabilidad emocional en los últimos años. Indicó que comenzó terapia psicológica en respuesta a tal presión y remarcó que su personalidad ante los medios coincide plenamente con su carácter en privado. “Voy a terapia, yo misma soy muy fuerte y hay que levantarse y hay que vivir, que todos vamos a terminar en el mismo sitio”, relató según recogió el medio Español.

Sobre la relación con Rocío Flores, Olga Moreno detalló a la prensa que, si bien tras su separación de Antonio David Flores existió un periodo de distanciamiento, hoy mantienen un trato bueno y cordial. Manifestó satisfacción por el regreso de Rocío Flores al entorno televisivo y afirmó que la joven “se merece contar su historia después de lo mal que lo ha pasado”. Moreno defendió el derecho a relatar experiencias personales acerca del entorno familiar: “Lo que yo he vivido lo he vivido. No lo ha vivido nadie. Son veinticinco años y la verdad que lo he vivido. No hay más”, indicó al medio Español.

Consultada acerca de la posibilidad de que los hijos de Antonio David Flores y Rocío Carrasco restablezcan la relación con su madre, Moreno repitió su disposición favorable a tal reencuentro, aunque precisó que la decisión corresponde únicamente a los miembros directos de la familia. “Yo estaría encantada de que Rocío y David retomasen su relación con su madre Rocío Carrasco”, expuso durante la gala, insistiendo en que su participación en estos procesos es nula.

En el terreno personal, Moreno respondió brevemente a preguntas sobre la evolución de su relación sentimental con Agustín Etienne, admitiendo que, tras una crisis en meses recientes, la pareja atraviesa actualmente una etapa de estabilidad. “Está ahí, está bien, estamos. Está la cosa bien. Estoy contenta. Estoy día a día. Me levanto. Todo bien”, comentó a los medios, tal como recogió el medio Español.

La intervención pública de Olga Moreno y su asistencia a la gala madrileña representaron una ocasión para reiterar el valor del bienestar familiar en su proyecto de vida. El medio Español destacó su disposición a afrontar los retos con serenidad y la determinación de mantener una actitud positiva pese a las dificultades. Moreno concluyó transmitiendo la importancia de priorizar los lazos personales de cara al futuro y mantenerse abierta a la posibilidad de una armonía familiar renovada entre los miembros de la familia Flores-Carrasco.