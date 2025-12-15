Las principales cadenas hoteleras crean la primera alianza por la sostenibilidad en el sector

Iberostar Hotels & Resorts, RIU, Barceló, Meliá, Palladium, Selenta y Vincci, junto con la empresa de gestión de riesgos Achilles, han constituido oficialmente el Foro de Gobernanza de la Comunidad Hospitality, un órgano consultivo y estratégico creado para impulsar el desarrollo, la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena de suministro del sector hospitalidad.

Este Foro nace como un espacio estructurado de colaboración entre las empresas hoteleras y Achilles, con el fin de alinear prioridades, compartir buenas prácticas y acompañar la evolución del modelo colaborativo de la Comunidad Hospitality, que se ha lanzado oficialmente hoy.

El Foro actuará como punto de encuentro para orientar la evolución de la comunidad en respecto de sostenibilidad en la cadena, aportar perspectiva sectorial y asegurar que las decisiones se adoptan de forma estructurada y transparente.

La vicepresidenta y responsable de sostenibilidad del Grupo Iberostar, Gloria Fluxà, en calidad de copresidenta del Foro, subrayó que la creación de este foro fortalece de manera colectiva la gobernanza de sus cadenas de suministro, mejora la eficiencia y acelera la adopción de criterios estandarizados que facilitan la alineación del sector.

"Este esfuerzo conjunto genera valor para todos los stakeholders y para toda la cadena de valor del turismo --desde la hostelería hasta los proveedores, verdadero motor del sector-- al ofrecer mayor transparencia, estabilidad y oportunidades de crecimiento responsable. Se refuerza así la competitividad, la innovación y el impacto positivo de toda la industria", explicó.

Desde la copresidencia del Foro, Naomi Riu, director financiera en RIU, destacó que "la creación de este Foro supone una oportunidad para avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible. La estandarización de criterios y la colaboración estructurada permitirán reducir duplicidades, mejorar la calidad de los datos y reforzar la competitividad del sector desde una visión conjunta".

El vicepresidente, Xavier Felguera, director de compras corporativas y gestión ESG en Selenta explicó que el valor del foro reside en poder trabajar de forma colaborativa sin perder la autonomía de cada empresa.

"Podemos identificar mejoras en los modelos de evaluación, aportar recomendaciones técnicas y compartir experiencias que contribuyan a que el sistema responda mejor a nuestras necesidades reales", explicó.

El modelo de la Comunidad Hospitality está diseñado para generar un valor colectivo significativo, ofreciendo una serie de beneficios directos y tangibles para cada empresa participante. Al establecer un marco común de criterios y colaboración, las organizaciones logran procesos de homologación y evaluación más eficientes y simplificados, a la vez que aseguran una mayor calidad y coherencia en la información sobre sus proveedores.

Además, este modelo potencia la capacidad de compartir información crucial sobre tendencias, riesgos emergentes y mejores prácticas sectoriales, lo que, junto con el refuerzo del posicionamiento sectorial en sostenibilidad y cumplimiento, se traduce en una notable reducción de costes y esfuerzo interno.

Para Eva Lezcano, directora regional de Achilles para el sur de Europa, este foro ayudará a garantizar que el sector de la hostelería evolucione con una mirada estratégica. "Su constitución asegura que el modelo se adapte a las necesidades reales de las cadenas hoteleras, manteniendo un equilibrio entre rigor, eficiencia y valor aportado", concluyó.