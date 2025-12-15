La defensa del periodista francés Christophe Gleizes recurre ante el Supremo su condena a pena de cárcel

Sylvie Godard, madre de Christophe Gleizes, envió una carta al presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, en la que solicitó clemencia para su hijo y describió el impacto devastador que la condena a siete años de prisión ha tenido en su familia. “Esta sentencia nos resulta incomprensible a la luz de los hechos y de la trayectoria de Christophe como periodista deportivo, impulsado por el deseo y la pasión de contar la historia del fútbol”, expresó en el mensaje, según reprodujo Reporteros Sin Fronteras (RSF). La solicitud se suma a una serie de acciones legales y humanitarias para obtener la liberación del reportero, mientras crece la presión internacional ante su situación.

De acuerdo con Europa Press, los abogados de Christophe Gleizes, entre ellos Amiruche Bakuri y Emmanuel Daoud, formalizaron ante el Tribunal Supremo de Argelia un recurso de casación para impugnar la condena y solicitar la celebración de un nuevo juicio. Bakuri comunicó en sus redes sociales que la apelación perseguía una revisión integral del caso, buscando revertir la sentencia de siete años de prisión impuesta al periodista francés en Argelia por “apología del terrorismo”. Paralelamente, la familia de Gleizes inició la vía diplomática presentando una petición de perdón presidencial ante el mandatario argelino.

En la carta dada a conocer por RSF, Godard recordó que Christophe Gleizes se ha desempeñado siempre como periodista en el ámbito deportivo y sostuvo que sus artículos han evidenciado respeto hacia el pueblo argelino y su fútbol. La misiva, difundida por la organización, señala que la abuela de Gleizes, de 102 años, espera reencontrarse con él, mientras la familia solicita un gesto humanitario por parte de las autoridades argelinas. El director general de Reporteros Sin Fronteras, Thibaut Bruttin, apoyó públicamente estas gestiones y reclamó el fin de lo que catalogó como “una grave injusticia”. Bruttin instó a que las autoridades argelinas permitan que Gleizes se reúna con sus allegados, destacando que “el proceso legal ya ha concluido; es necesario hacer todo lo posible para encontrar una solución humana a esta dolorosa situación”, según publicó RSF.

El respaldo internacional se concentra tanto en la vía legal como en la diplomática. Emmanuel Daoud, abogado de Gleizes, explicó a Europa Press que el recurso presentado ante la instancia judicial posee también beneficios prácticos, al permitir visitas regulares de su colega argelino al reo y mantener activa la posibilidad de solicitar la liberación ante el Supremo. Detalló que la petición de clemencia podría acompañarse de una solicitud de modificación de la condena. Daoud insistió en la importancia de que Gleizes afirme su inocencia en todo momento, recalcando que, de acuerdo con los propios testimonios del periodista, solo cumplía con su labor informativa y nunca vulneró los principios éticos del periodismo.

Europa Press informó que la condena original contra Christophe Gleizes fue ratificada por el Tribunal de Apelación de Tizi Uzu el 3 de diciembre, tras un fallo anterior en primera instancia basado en cargos de “posesión de publicaciones con fines de propaganda lesivos para los intereses nacionales”. Gleizes, reportero de las revistas So Foot y Society, viajó a Argelia en mayo de 2024 para cubrir aspectos históricos relacionados con la Juventud Deportiva de Cabilia (JSK). Fue arrestado poco después por haber ingresado al país con un visado de turista, circunstancia en la que empezó el proceso penal en su contra.

La imputación se fundamentó en el contacto que Gleizes mantuvo con el presidente del club JSK durante el periodo 2015-2017, quien además posee un rol destacado en el Movimiento para la Autodeterminación de Cabilia (MAK), organización etiquetada como terrorista por las autoridades argelinas desde 2021. Según los abogados citados por Europa Press, la Fiscalía argelina consideró que el contacto y la documentación obtenida constituían actos de apología del terrorismo y atentado contra los intereses del país.

El contexto de la condena coincidió con una crisis diplomática entre Francia y Argelia, marcada por tensiones bilaterales, aunque en las últimas semanas se habían registrado gestos de distensión, como la concesión de un indulto y la liberación del escritor franco-argelino Boualem Sansal, hecho que fue reconocido por medios internacionales. Las gestiones por la liberación de Gleizes se producen en este marco, con llamamientos de la familia, la defensa legal y organizaciones internacionales orientados a lograr una revisión judicial o una decisión presidencial que permita la excarcelación del periodista francés.